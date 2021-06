Los caminos de Diego Rolan y el Dépor están destinados a no volver a cruzarse, a pesar de que le queda un año de contrato con el equipo coruñés. El club no puede pagar su salario y le busca una salida. El delantero, ayer en un directo en Twich en el que sorteó la camiseta de su debut con los blanquiazules, verbalizó lo que todo el mundo ya intuye. “Probablemente mi aventura en el Deportivo se haya acabado”, certificó el ex de Málaga, Leganés y Juárez. El futbolista, aún en Egipto, repitió en varias ocasiones a preguntas de los usuarios en el chat que su situación en el Dépor es “complicada” y quiso apuntar que él no dejó de querer jugar en A Coruña. Su primera cesión se produjo por exceso de “extracomunitarios” y las siguientes, tras el descenso, por su salario. “No fue algo mío. El hincha a veces piensa en otras cosas. Fui feliz allí”, remarcó quien en breve pasará unos días en A Coruña, “una ciudad linda, en la que se come bien”, “a pesar de la lluvia”. Llegó a decir que le “gustaría subir al Deportivo”, pero asume cuál es la realidad. Aún no está claro su nuevo destino, aunque admitió que le gustaría marcharse a “España, México o Francia”, países en los que ya ha jugado. Se mostró, además, en cierta manera unido a la hinchada blanquiazul y adoptó el apodo de “mirlo” en su faceta de gamer.