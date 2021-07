La incorporación al Deportivo del sub 23 Josep Calavera, que llega cedido desde el Atlético de Madrid, refuerza una posición, la de mediocentro, actualmente superpoblada con hasta siete futbolistas —Álex Bergantiños, Diego Villares, Yago Gandoy, Uche Agbo y Celso Borges, más los fichajes Rafa de Vicente y el propio Calavera— a los que también se puede sumar al polivalente Juan Carlos Menudo, un mediapunta con cualidades para caer a banda y también para actuar puntualmente como mediocentro ofensivo. Tanto Uche como Borges, que la temporada pasada estaban llamados a ser dos de los pilares del equipo en Segunda B pero que no cumplieron con las expectativas, ya saben que el club no cuenta con ellos para el nuevo proyecto por motivos deportivos y también económicos, ya que sus altas fichas son inasumibles otra campaña más en el tercer escalón del fútbol español.

Como mínimo saldrán dos pivotes para rebajar el número de mediocentros, algo obligatorio para poder configurar la plantilla definitiva que estará a las órdenes de Borja Jiménez. El nuevo técnico blanquiazul tiene variedad para poder jugar con dos mediocentros, o bien con tres a la vez. Álex y Calavera son los más posicionales, mientras que Villares y De Vicente son capaces de recorrer muchos metros para tener protagonismo en los dos campos. El talento de Gandoy solo apareció a cuentagotas la pasada campaña, la primera en la que el coruñés tuvo ficha del primer equipo. Con las llegadas de Calavera y De Vicente la competencia se dispara en la zona ancha, pero a favor del joven coruñés juega el hecho de que sea sub 23, al igual que el propio Calavera. El lateral Jorge Valín y el portero Pablo Brea son los otros sub 23 actualmente en nómina en el Dépor. Cuatro en total, por lo que deberán llegar otros dos para cumplir la reglamentación de la Primera RFEF.