El Deportivo partirá por segunda temporada consecutiva con el objetivo del ascenso a Segunda División y lo hará con una estrategia totalmente opuesta a la que eligió el pasado verano. Hace un año construyó una plantilla con jugadores que venían de competir en categorías superiores con la esperanza de que marcaran diferencias en Segunda B. Esa apuesta fracasó y ahora el club, de la mano del nuevo secretario técnico, Carlos Rosende, está fichando jugadores con experiencia en el tercer escalón del fútbol nacional con el propósito de garantizar rendimiento inmediato en la nueva Primera RFEF. Siete refuerzos hasta ahora, todos familiarizados con la Segunda B, la categoría equivalente a la que estrenará el Dépor el próximo curso. Varias de las incorporaciones, además, ya conocen el camino del ascenso que intentarán repetir este curso desde Riazor, empezando por el nuevo entrenador, Borja Jiménez, que guio primero al Mirandés (2019) y al año siguiente al Cartagena al fútbol profesional.

El coruñés Ian Mackay, que regresa al Dépor para inyectar la ansiada estabilidad bajo palos, subió a Segunda dos veces: primero con la Ponferradina, en 2009; y el año pasado con el Sabadell, convirtiéndose en el gran héroe del conjunto catalán al detener varios penaltis decisivos en las eliminatorias del play off contra Atlético de Madrid B y Cultural Leonesa. Ahora el canterano blanquiazul buscará su tercer ascenso a Segunda en las filas del equipo de su ciudad y de su vida, donde siempre quiso triunfar. Viene de completar una campaña sobresaliente en LaLiga SmartBank, donde fue incluido en el once ideal de la temporada, pero no pudo evitar la caída del conjunto arlequinado a la Primera RFEF.

Al mismo tiempo que el Sabadell subió a Segunda en 2020 el Castellón con Adrián Lapeña en sus filas, el nuevo central del equipo coruñés. Esa temporada el defensa riojano coincidió en las filas del cuadro orellut con el mediocentro Josep Calavera, también partícipe del ascenso al jugar la primera mitad de esa campaña en Castalia, donde llamó la atención del Atlético de Madrid, que lo fichó en enero de 2020. El año anterior, en 2019, Rafa de Vicente celebró el retorno a Segunda con el Racing de Santander, un camino de regreso al fútbol profesional que ahora quiere repetir con la camiseta del Dépor. Diego Aguirre, que festejó un ascenso a Primera, el logrado en 2018 con el Rayo Vallecano, completa la nómina de nuevos futbolistas blanquiazules que saben lo que es subir de categoría. De los siete refuerzos, solo Menudo y Quiles todavía no se auparon ninguna vez a Segunda ni a Primera a lo largo de sus carreras.

En nómina actualmente el Deportivo tiene otros cuatro futbolistas que también consiguieron subir de categoría. Al frente de esa lista figura el coruñés Álex Bergantiños, que alcanzó cuatro veces la élite: primero con el Xerez (2009), luego con el Granada (2011) y las últimas dos con el Deportivo (2012 y 2014). El capitán buscará la próxima campaña su primer salto a Segunda, algo que ya logró Eneko Bóveda con el Eibar en 2013. El lateral vasco encadenó dos ascensos seguidos en Ipurua, ya que a la siguiente temporada fue partícipe del salto del conjunto armero a Primera División. Un camino similar completó otro lateral, Salva Ruiz, en Palma. Con el Mallorca subió desde Segunda B a la categoría de plata en 2018 y un año después volvió a celebrar otro ascenso, esta vez a Primera. Borja Granero, que se aupó a Segunda con el Racing de Santander en 2014, completa la lista de deportivistas con ascensos en el currículum.