El Deportivo sigue moldeando la plantilla que Borja Jiménez tendrá a sus órdenes la próxima temporada en Primera RFEF con el objetivo del ascenso, un reto al que se suma William de Camargo, extremo brasileño sub 23 que llega cedido desde el Leganés, pero que no afrontará Eneko Bóveda, quien cierra su etapa de blanquiazul pese a que tenía firmado un año más de contrato. El vasco, uno de los capitanes la pasada temporada, era el único futbolista en nómina que seguía de blanquiazul con respecto a la última temporada del Dépor en Primera, la 2017-18. Llegó en enero de 2018 con el objetivo de ayudar a lograr la salvación en la máxima categoría, pero no pudo evitar el descenso y tras otras tres campañas en Riazor —dos en Segunda y la pasada en Segunda B— se despide del Dépor con 83 encuentros disputados de blanquiazul.

Uno que sale y otro que entra, el atacante William de Camargo. Una hora antes de anunciar el adiós de Bóveda el Deportivo comunicó la incorporación del brasileño de 22 años, que llega a préstamo por una temporada procedente del Leganés. Tiene experiencia en Segunda B, categoría en la que logró el ascenso en el curso 2019-20 a las órdenes de Borja Jiménez, con quien se reencontrará ahora en A Coruña. El técnico lo conoce bien y ha recomendado su incorporación para tener más desborde por banda.

La pasada campaña De Camargo la inició en Segunda con el Cartagena para luego, desde enero, bajar una categoría y volver a Segunda B en las filas del filial del Valencia. El joven, que ocupará una de las fichas sub 23, se desenvuelve sobre todo en la banda derecha, si bien tiene cualidades para actuar como centrocampista ofensivo o segundo delantero. Su llegada refuerza la posición de extremo, bajo mínimos actualmente en el Dépor. Borja Galán y Keko Gontán son los otros con contrato para ese puesto, si bien no está clara la continuidad de ninguno de los dos en la plantilla blanquiazul.

Ocho altas

Tras esta nueva incorporación, el Deportivo ha concretado ya ocho fichajes para el nuevo proyecto en Primera RFEF: el portero Ian Mackay, el lateral Diego Aguirre, el central Adrián Lapeña, los mediocentros Rafa de Vicente y Josep Calavera, el mediapunta Juan Carlos Menudo, el delantero Alberto Quiles y la oficializada ayer del extremo William de Camargo.

Fue una tarde de mucha actividad en la plaza de Pontevedra en ambas direcciones, la de entrada y también la de salida, con el adiós de Eneko Bóveda, quien no cumplirá el año de contrato que le quedaba. “El Real Club Deportivo quiere agradecer sinceramente a Eneko Bóveda, uno de los capitanes del equipo, su trabajo diario y su aportación a todos los niveles durante esta etapa en el club, deseándole los mayores éxitos en sus nuevos proyectos profesionales”, expresó el Dépor agradeciéndole su honestidad, algo que siempre lo ha caracterizado.

“Eneko Bóveda Altube no continuará jugando en el RC Deportivo. El lateral vizcaíno había llegado al Dépor en el mercado de invierno de la temporada 2017-18 y finaliza su periplo deportivista con 83 partidos, dos goles, cinco asistencias y casi 7.000 minutos de blanquiazul”, apuntó el club. De esta forma, el Deportivo ha concretado cinco salidas hasta ahora, las de Mujaid Sadick, traspasado al Genk, Nacho González, Carlos Abad, Lucho García y Bóveda. Celso Borges y Uche Agbo son dos de los jugadores de los que el Dépor trata de desprenderse.