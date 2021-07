El Deportivo anunció ayer el fichaje de la mediocentro catalana Paula Gutiérrez, de 20 años, que llega al Dépor Abanca procedente del Madrid CFF. Antes pasó por el Espanyol y por el filial del Fútbol Club Barcelona, donde jugó tres temporadas. La campaña pasada participó en 18 encuentros en Primera Iberdrola con el Madrid CFF y también compitió con su filial en Reto Iberdrola, la categoría en la que se estrenará el Deportivo Abanca el próximo curso en busca del regreso a la élite. “Internacional sub 16, sub 17 y sub 19, en este último combinado coincidió con la también nueva jugadora deportivista María Ruiz, durante la pasada edición del Campeonato de Europa, que no pudo disputarse a partir de la Ronda Élite debido a la pandemia”, informa el Dépor sobre la trayectoria internacional de Paula Gutiérrez, que de esta forma se convierte en el quinto refuerzo blanquiazul.

Antes el club oficializó otras cuatro contrataciones, las de María Ruiz, Alejandra Serrano, Goretti Neira y María Sampalo. Además, el Dépor logró las renovaciones de Alba Merino, Cris, Eva Dios, Carlota y Patri López, que seguirán la próxima temporada en la disciplina del equipo coruñés. El Dépor Abanca debutará en Reto Iberdrola el primer fin de semana de septiembre. Según el calendario de la competición, la fase regular finalizará el último fin de semana de mayo. El equipo blanquiazul partirá con el objetivo del ascenso.