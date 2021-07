Ian Mackay regresa al Deportivo con la esperanza de culminar la temporada con el tercer ascenso a Segunda de su carrera, después de haber subido con la Ponferradina, en 2010, y con el Sabadell, justo una década después. Sabe que es un camino largo y difícil, y que para completarlo con éxito hay que tener mucha constancia y paciencia porque “el objetivo tiene que ser en mayo o junio, no en septiembre, en noviembre, ni en enero”. “Lo más importante es el trabajo diario, el día a día”, recalcó durante su presentación como nuevo futbolista del Dépor, el club de su vida y al que regresa “supercontento”.

El guardameta asume con naturalidad el reto del ascenso —“no creo que nos tenga que dar vértigo”— y al mismo tiempo con calma, porque “para llegar a ese objetivo hay muchos pasos pequeños que hay que dar”. “Esto acaba de empezar. Tenemos que trabajar muy duro para poder conseguir ese objetivo. Lo más importante ahora mismo es llegar bien a la primera jornada”, recomienda Mackay, que desechó propuestas de superior categoría con tal de ver cumplido su sueño de regresar al Deportivo.

Un sueño cumplido

“Tuve cosas de Segunda División. Tuve la suerte de hacer un buen año [con el Sabadell], aunque el objetivo grupal no se consiguió. Tuve ofertas de equipos de superior categoría. En cuando me llamó el Dépor y se puso en contacto con mi representante, no tuve duda”, comentó el arquero coruñés, que desoyó los consejos de su agente, con el que tuvo “un poco de pelea” porque quería que siguiese en el fútbol profesional, ya que entendía que se lo había “ganado”. Sin embargo, Ian Mackay no quiso oír hablar de nada más que del Dépor: “No tuve ninguna duda en ningún momento de querer venir”.

A los 20 años tuvo que hacer las maletas en busca de oportunidades lejos de Riazor, adonde regresa ahora con 35 “en el mejor momento” de su carrera. Después de tanto tiempo en otros equipos “veía cada vez más complicado” retornar a la disciplina blanquiazul, un sueño que ahora ve cumplido.

Conoce a varios de sus nuevos compañeros y, por supuesto, al personal del club, y entre todos ya forman una gran familia que genera un “ambiente muy bueno y muy sano”. “Ese es uno de los secretos para que las cosas funcionen”, apunta el portero, consciente de la enorme ilusión que su retorno ha generado entre la afición del Deportivo. “Soy de aquí y veo mucha ilusión en este año para poder lograr un objetivo que todo el mundo quiere. Ojalá vayamos todos de la mano para poder conseguirlo y hacer disfrutar a la ciudad, que ya toca que viva una alegría”, deseó antes de la sesión matinal de ayer en Abegondo. También el nuevo técnico, Borja Jiménez, le “transmite muy buenas sensaciones”. “Tiene las ideas claras. Las referencias son muy buenas y tiene dos ascensos a Segunda”, apuntó sobre los éxitos logrados con el abulense, primero con el Mirandés (2019) y al año siguiente con el Cartagena.