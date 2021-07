Jaime Sánchez, defensa central procedente del Sabadell, es el undécimo fichaje del Deportivo para el curso 2021-22. El andaluz, que el año pasado jugó con el conjunto catalán en Segunda División, se une por una temporada al equipo deportivista . Por la mañana ya pasó el reconocimiento médico para incorporarse esta misma tarde a los entrenamientos dirigidos por Borja Jiménez.

Según informa el club, se formó en la EF Sancti Petri para a continuación dar el salto al Cádiz y de ahí, al Madrid, en donde finalizó su ciclo juvenil y después formó parte del Madrid C y del Madrid Castilla, ambos en Segunda División B. Pasó también por el Sabadell y por el filial del Valladolid

En total acumula 66 partidos en Segunda B y los 32 del año pasado en Segunda, con un gol en su cuenta. Además, fue internacional español en las categorías sub 17, sub18, sub 19 y sub 21.