Diez fichajes ha cerrado el Deportivo este verano y al menos otros tres tendrá que concretar para acabar de equilibrar una plantilla cuya configuración definitiva tendrá muy poco que ver con la del pasado curso. Por el perfil de los refuerzos, todos con experiencia en el tercer escalón del fútbol nacional, y también por la cantidad, ya que apenas seguirá un tercio del plantel que tuvieron a sus órdenes primero Fernando Vázquez y luego Rubén de la Barrera. Tras la decena de altas ya oficializadas —todas a disposición de Borja Jiménez desde la semana pasada, salvo Juergen Elitim y Josep Calavera—, el club trabaja para incorporar a al menos otras tres novedades: un lateral derecho, un extremo y un delantero. Tres, como mínimo. Dependerá de cómo vaya evolucionando el mercado y, sobre todo, de las posibles salidas de futbolistas con un futuro incierto, como es el caso de Keko Gontán, cuya continuidad en el Deportivo es muy complicada.

La demarcación más débil actualmente es la de lateral derecho, vacía tras la salida de Eneko Bóveda, ya que Jorge Valín todavía se está recuperando de la operación en las caderas a la que fue sometido al término de la pasada temporada. El fabrilista Iván Guerrero, que debutó con el primer equipo ante el Numancia en la última jornada del curso pasado, y el juvenil Trilli, flamante campeón de España a las órdenes de Óscar Gilsanz, crecen haciendo la pretemporada con el Dépor y al mismo tiempo acumulan méritos para que Jiménez los siga teniendo en cuenta en el futuro.

Tampoco le sobran extremos a la actual plantilla tras las salidas de Lara o Borja Galán. De hecho, William de Camargo, una de los diez fichajes, es el único especialista para la banda actualmente en nómina y que formará parte seguro de la plantilla definitiva, ya que hay muchas dudas sobre la continuidad de Keko. Por lo tanto, deberá llegar otro futbolista con desborde para las alas del ataque, o incluso dos si es que finalmente el madrileño hace las maletas.

Igualmente abierto está el puesto de delantero, con solo dos arietes actualmente a disposición de Jiménez: Alberto Quiles, que acaba de firmar procedente del Recreativo de Huelva; y Miku Fedor, al que el Dépor repescó unos días después de que su contrato inicial finalizara el pasado 30 de junio. En punta ya no está Claudio Beauvue, una de las grandes decepciones de la pasada campaña, y tampoco sigue Adri Castro, cedido al Arenteiro de Segunda RFEF. El club trabaja para redondear la vanguardia incorporando a al menos un delantero más.

El deseo de Borja Jiménez es concretar lo antes posible al grupo definitivo de futbolistas con el que afrontará el reto de luchar por el ascenso a Segunda. Los jugadores que no encajan en el nuevo proyecto y que saldrán, de una u otra forma, este verano ya no iniciaron la pretemporada a sus órdenes. Son los casos de Diego Rolan, Fede Cartabia y Uche Agbo, los tres con permiso para no personarse mientras se les busca una salida, más Celso Borges, que está disputando la Copa de Oro con Costa Rica. El entrenador abulense cerró la primera semana de trabajo veraniego sin apenas contratiempos sobre el césped, únicamente la ausencia de Rafa de Vicente en el ensayo del sábado debido a una contusión en una rodilla.