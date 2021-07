El Deportivo anunció ayer a primera hora de la mañana la contratación del lateral derecho Alberto Benito, de 29 años, que inmediatamente se puso a las órdenes de Borja Jiménez en Abegondo, donde completó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Firma por un año y llega libre tras descender a Primera RFEF con el Albacete. Con este refuerzo, el duodécimo que ha cerrado el club este verano, queda en principio completada la línea defensiva, debilitada en su carril diestro tras la salida de Eneko Bóveda. Benito y Jorge Valín, que se recupera de la operación en las caderas a la que se sometió al término de la pasada temporada, son las dos opciones que Jiménez tendrá en la primera plantilla para competir por el puesto en el flanco derecho de la zaga.

Alberto Benito viene de jugar las últimas cinco temporadas en Segunda División, categoría a la que ascendió en 2016 con el Reus de Natxo González, quien luego se convertiría en técnico del Deportivo. Junto al lateral fue partícipe de aquel ascenso Aritz López Garai, que además de tenerlo como compañero en el conjunto catalán, también lo tuvo a sus órdenes la temporada pasada durante los meses que estuvo al frente del Albacete. De hecho, mantienen muy buena relación. Tanto es así, que López Garai se enteró de casualidad de su fichaje por el Deportivo en la víspera de que se hiciera oficial. “Le pregunté que qué tal le iba todo, que cómo le iba el verano, y me contó que iba camino de A Coruña. Me alegro por él y por el Dépor”, afirma el técnico.

Compartió vestuario con él como jugador y también como entrenador, así que conoce a la perfección las cualidades de Benito, un lateral “netamente ofensivo”. “Le gusta incorporarse al ataque. Es muy constante en los esfuerzos hacia adelante. Su gran virtud no es la defensa, pero es capaz de corregir situaciones gracias a su velocidad. El Dépor es una plaza importante pero es un jugador que sabe llevar bien la presión”, resume el vasco. “Su mayor virtud es atacar. Le gusta doblar constantemente al extremo. Da soluciones ofensivas siempre. Puede mejorar en el último pase pero aparece continuamente de tres cuartos de campo en adelante y en el área rival. Tiene un físico privilegiado. Su rendimiento ofensivo no decae con el paso de los minutos. Es un ida y vuelta constante. Es rápido y eso hace que sea difícil de superar en el uno contra uno. Defensivamente tiene margen de mejora en situaciones límite, cuando le toca defender mucho tiempo en bloque bajo, cerca del área. Me imagino que el Dépor será un equipo ofensivo y ahí encaja como anillo al dedo”, añade Aritz López Garai.

Al igual que los anteriores once fichajes del Deportivo, Benito conoce lo que se va a encontrar en la nueva Primera RFEF. Viene de jugar los últimos años en Segunda, categoría en la que ha disputado 141 encuentros, pero también tiene una importante experiencia en Segunda B, con 105 partidos en un currículum y ese ascenso con el Reus, el objetivo por el que peleará ahora en Riazor. También compitió en el tercer escalón nacional con el Nàstic de Tarragona y el Sporting de Gijón B, y en Segunda con el Zaragoza y el Albacete, además de con el Reus. Su excompañero y extécnico lo ve “preparado para la exigencia del Dépor” y para afrontar “el reto más importante de su carrera”, que es pelear por el ascenso en Riazor.

Gandoy, con molestias

Benito completó todas las tareas con normalidad en su primera jornada en Abegondo. La noticia negativa del entrenamiento la protagonizó Yago Gandoy, que se retiró antes de tiempo a consecuencia de unas molestias en una rodilla. Héctor, por su parte, realizó en el gimnasio la última parte de la sesión, según el club “tal y como estaba previsto por los servicios médicos”. Siguen de permiso Rolan y Cartabia. Se les busca una salida, al igual que a Borges, que está disputando la Copa de Oro con Costa Rica, y a Uche, ayer con entrenamiento específico en Abegondo.