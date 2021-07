Riazor acogerá el primer partido y también el último del Deportivo en la fase de regular del grupo 1 de la Primera RFEF tras el sorteo celebrado ayer en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, donde quedó establecido el orden de los 760 encuentros que disputarán los 40 participantes en esta nueva competición. El equipo blanquiazul arrancará la temporada el último fin de semana de agosto recibiendo al Celta B. El calendario es asimétrico, así que tras ese primer duelo en Riazor ambos conjuntos no volverán a enfrentarse hasta la jornada 29, fijada para el fin de semana del 27 de marzo. Tras el debut el Dépor afrontará dos compromisos seguidos fuera, en los campos del Tudelano y el Calahorra.

El equipo coruñés también cerrará en Riazor el campeonato, frente al Unionistas de Salamanca, el 29 de mayo de 2022. Justo antes, en la penúltima jornada, el Deportivo encarará su último encuentro a domicilio de la fase de regular en el feudo del Valladolid Promesas. Los partidos contra el Racing de Ferrol serán el 5 de diciembre, en A Malata, y el 6 de marzo, en Riazor.

Cuatro de los 40 equipos participantes en la Primera RFEF, divididos en dos grupos de 20, ascenderán a Segunda, el objetivo con el que volverá a partir el Dépor tras fracasar el curso pasado. Los campeones de grupo subirán de forma directa y las otras dos plazas saldrán del play off, que se disputará en junio y al que accederán los clasificados de los puestos dos al cinco de cada grupo. En Riazor está la salida y la meta hacia el ansiado ascenso, pero en caso de que el Deportivo no sea capaz de acabar el campeonato regular en lo más alto de la tabla y logre clasificarse para ese play off, tendría que seguir compitiendo y se mediría con rivales procedentes del otro grupo. Solo en un hipotético cruce podría enfrentarse al Albacete de Rubén de la Barrera, quien dirigió al Deportivo desde enero de este año hasta el término de la pasada campaña.

Habrá competición todos los fines de semana hasta el 19 de diciembre, cuando el equipo coruñés despedirá 2021 en el campo de la Cultural Leonesa. Después del parón navideño la Primera RFEF se reanudará el fin de semana del 9 de enero de 2022. El Dépor arrancará el nuevo año recibiendo en el estadio de Riazor al Talavera. El 16 de enero habrá un paréntesis por la disputa de la Supercopa de España. Solo está prevista una jornada entre semana, la fijada para el miércoles 26 de enero, con el Zamora-Deportivo.

Línea clásica en la nueva camiseta blanquiazul

El Deportivo avanzó ayer el diseño de la camiseta de su primera equipación, la blanquiazul, para la temporada 2021-22. La firma italiana Kappa, nuevo patrocinador técnico del club coruñés desde este verano hasta 2026, opta por una línea clásica en la prenda, con las tradicionales franjas verticales azules y blancas. Los jugadores del primer equipo estrenarán este nuevo uniforme el sábado en A Magdalena (19.00 horas), en el primer amistoso de pretemporada que enfrentará al conjunto de Borja Jiménez y al Racing Villalbés.

El club difundió ayer por la tarde un vídeo promocional, con la canción Somos novios como banda sonora, que finaliza con imágenes de la nueva camiseta, tras repasar antes varios diseños de equipaciones blanquiazules de la historia reciente del Dépor. Mucho vivido, moito por vivir, es el lema elegido por el club para la nueva campaña 2021-22, en la que volverá a partir con el objetivo del ascenso a Segunda División.

Desde el arranque de la pretemporada a las órdenes de Borja Jiménez la plantilla deportivista se ejercita a diario en Abegondo con la ropa de la marca Kappa, que sustituye a Macron como patrocinador técnico del Deportivo. Además, como novedad la nueva firma pasa a encargarse directamente de la gestión y explotación de las Deportiendas, que hasta ahora operaban integradas dentro de las empresas del club.