La afición del Deportivo responde con fuerza a la llamada del club desde el primer día de venta de abonos 2021-22. En siete horas —las que transcurrieron desde la apertura de la campaña, ayer a las 12.30, hasta el cierre de la Oficina de Atención al Deportivista (OAD)— los empleados del club registraron 1.161 renovaciones. El Dépor quiere evitar las gestiones presenciales en la OAD debido a la pandemia. Por eso hasta el 16 de agosto solo se tramitarán renovaciones por tres vías: online, las 24 horas en el enlace rcdeportivo.es/abonos; por teléfono, en el 981.910.544; o por transferencia, para lo cual es necesario enviar un correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es con los datos personales y el justificante bancario.

De momento, debido a la incertidumbre por la evolución de la pandemia, el club no abrirá plazo para altas mientras no tenga garantizado el aforo para todos los aficionados que renueven. Por tanto, los únicos que desde ayer pueden obtener sus carnés son los 22.411 abonados con los que el club cerró la campaña pasada, de los cuales 1.161 lo hicieron ayer en las primeras siete horas de campaña. Cada uno recibirá su carné por correo en su domicilio de forma gratuita en un plazo máximo de veinte días.

Desde hoy hasta el 15 de agosto se tramitarán las renovaciones sin presencia física. Del 16 al 21 de agosto se gestionarán en las oficinas de Riazor aquellas renovaciones que, por causas de fuerza mayor, no se puedan realizar mediante las tres vías no presenciales, siempre con cita previa. Es decir, hasta el 16 de agosto no se abrirá la OAD al público. Los asientos se reservarán hasta el 22 de agosto. Del 23 al 27 se tramitarán presencialmente los cambios de ubicación de aquellos socios que hayan renovado y deseen ocupar otra butaca diferente, siempre con cita previa.

El precio medio de los abonos es de 185 euros. El más caro, de Tribuna Superior, cuesta 452; y el más barato sin bonificación, de Pabellón Inferior, 136. Esos precios suponen una rebaja de un 20% con respecto a la campaña 2019-20, la última en Segunda. El club ofrece la posibilidad de financiar los abonos, con un importe mínimo de 150 euros. Los abonos normales, sin bonificación, son totalmente transferibles a cualquier persona. No así los bonificados, cuyos titulares podrán prestarlo a otro aficionado de su mismo colectivo. Por ejemplo, cada poseedor de un abono para mayores de 65 años solo podrá cederlo a otro aficionado de su misma franja de edad.

Modalidad para mascotas

El Deportivo mantiene todos los tipos de carnés que ya existían, incluidos los bonificados, que incluyen descuentos por ejemplo del 20% para mayores de 65 años y discapacitados, del 30% para desempleados, y del 40% para sub 25. Como novedad, el club crea una modalidad para mascotas deportivistas por 25 euros, de los cuales el 15% será donado a entidades protectoras de animales. Ademas, por cinco euros más los socios tendrán también la posibilidad de abonarse al Deportivo Liceo de hockey sobre patines.

Si el aforo a Riazor estuviese limitado por las restricciones de la pandemia, el club abrirá una prerreserva para cada partido y, en caso de que haya más solicitudes que asientos disponibles, devolverá la parte proporcional solo a aquellos abonados que manifestaran su intención de asistir y que finalmente se quedaran fuera, es decir, no a todos. Además, a aquellos socios que hace dos temporadas solicitaron como compensación por los partidos no presenciados un descuento en el carné de los dos años siguientes, y que no pudo satisfacerse por la situación derivada de la pandemia, se les bonificará íntegramente ese importe en el abono de esta nueva temporada.