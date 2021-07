A Josep Calavera, nuevo jugador del Deportivo, le compararon con el barcelonista Sergio Busquets cuando reforzó al filial del Atlético de Madrid y, aunque el internacional español es su referente, no ve "punto de comparación".

"Busquets es muy bueno y siempre ha sido un referente. Me gusta mucho cómo juega e intento fijarme en lo que hace, pero estamos hablando de un mediocentro que ha marcado una época. No hay punto de comparación", admitió en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El jugador catalán afronta una temporada de cesión en el conjunto coruñés en Primera Federación tras haber tenido un mal año a nivel colectivo con el Atlético B.

"Cuando me entero de que el Deportivo quiere contar conmigo, la alegría fue muy grande. No me lo esperaba porque a nivel colectivo venía de una temporada no muy buena. Fue mi primera opción y todo fue muy fácil con el Depor", precisó.

Calavera indicó que el técnico blanquiazul, Borja Jiménez, le está "pidiendo que tenga personalidad" y que "haga lo de toda la vida: que juegue fácil y dé fluidez al equipo".