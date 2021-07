El Deportivo resolvió su estreno veraniego en A Magdalena con dos buenos golpeos, sobre todo el primero de Rafa de Vicente, que decidieron un amistoso del que no se pueden extraer demasiadas conclusiones a estas alturas de pretemporada, pero que dejó algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el hambre de los fichajes y también de los juveniles que empiezan a asomar en el primer equipo. Barcia y Yeremay, los dos titulares, no desentonaron en absoluto. Tampoco Noel y Mella, que entraron en la segunda parte. Álex y Miku, autor del segundo tanto visitante también con otro cañonazo imparable, formaron en el once inicial como únicos supervivientes con respecto a la plantilla del pasado curso.

Borja Jiménez empezó a repartir los roles desde el primer día, con un 4-2-3-1 claro para arrancar, que luego matizó en la segunda parte juntando a más gente por dentro. A Menudo le corresponde romper líneas desde la mediapunta y ser el encargado de lanzar las acciones a balón parado, a las que el central Trigueros se incorporó como principal referencia para el remate. Para desbordar desde la banda está de momento De Camargo, aunque ayer no le salió todo lo que intentó. De blanquiazul se estrenaron también los laterales Aguirre y Lapeña, el toledano mucho más profundo que el riojano, un central que también puede jugar de carrilero, aunque no es su hábitat natural.

Con la defensa muy adelantada y presionndo arriba, el Dépor trató de arrinconar al Racing Villalbés para jugar casi todo el tiempo en campo contrario. Elaboró sin prisas desde atrás, pero de tres cuartos en adelante trató de meterle una marcha más a su fútbol, jugando al primer toque para llegar con rapidez al área. Sin embargo, el 0-1 llegó tras un córner. De Vicente aprovechó el rechace para culminnar desde lejos con un golpeo imparable.

Buena circulación de balón

El Deportivo, todavía verde, siguió llevando la iniciativa, aunque sin apenas generar ocasiones claras. De una posesión muy larga llegó el 0-2. Buena circulación de balón hasta que Miku recibió dentro del área y se orientó la pelota para conectar un zapatazo con el que ampliar la ventaja poco antes del descanso (m.40).

Para la segunda parte Jiménez presentó un once totalmente nuevo, con tres fabrilistas —Alberto, Iván Guerrero y Juan Rodríguez— más el juvenil Noel, al que luego se unió otro chaval, Mella, sustituto de Calavera mediado el segundo acto. De nuevo mucho balón y pocas oportunidades para el Dépor. Solo Juergen, de falta directa, y Quiles, con un par de remates, estuvieron cerca de marcar. El que sí anotó, pero en la portería contraria, fue Javi Rey. Su primer intento, de cabeza, lo rechazó el meta Alberto, pero la defensa estuvo lenta y el rojiverde aprovechó el balón suelto para recortar distancias (m.69).

El 1-2 dio alas al equipo local, cada vez más atrevido. Del Dépor tiraron hacia arriba sobre todo entre Héctor y Villares, que vivió una tarde especial en su pueblo y frente a sus excompañeros. Les ayudó Juergen, que apareció bastante en diferentes sectores del campo, igual que Mella, con desparpajo incluso para probar suerte en el disparo. Poco más dio de sí este primer test de pretemporada, un entrenamiento con rival que sirvió a los blanquiazules para ir sumando kilómetros en las piernas de cara a lo realmente importante, el estreno liguero frente al Celta B del último fin de semana de agosto. El sábado, en Viveiro, segundo amistoso.