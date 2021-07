Josep Calavera manifestó ayer su satisfacción por haber llegado al Deportivo, cedido desde el Atlético de Madrid. “En el momento que me entero de que el Dépor quiere contar conmigo fue una alegría muy grande. No me lo esperaba. Desde el primer momento fue mi primera opción”, aseguró el catalán, muy contento a las órdenes de Borja Jiménez: “Me está pidiendo que sea yo, que tenga personalidad”.