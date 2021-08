Pablo Trigueros, uno de los fichajes del Deportivo para la próxima temporada, afirmó esta mañana que el conjunto blanquiazules es un club "en el que todo el mundo quiere estar" y que su llegada finalmente se concretó este verano después de otros intentos anteriores. "El Dépor es un equipo en el que todo el mundo quiere estar. El año pasado ya tuve la oportunidad y no vine principalmente por el tema del COVID", manifestó el defensa en su presentación.

Trigueros llega avalado por el entrenador deportivista, Borja Jiménez, con el que coincidió en el Rápido de Bouzas. "Coincidí con Borja en una etapa muy bonita, en la que nadie esperaba nada de nosotros. Nos conocemos a la perfección, estoy contento de estar aquí con él y espero que sea otro año bonito como aquel", manifestó. "Me llamó y me dijo que quería contar conmigo. El año pasado no llegamos a un acuerdo porque quería seguir en Segunda y nadie te aseguraba que en Segunda B se fuera a jugar por el tema del covid, pero este año me decanté por venir", añadió.