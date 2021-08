El Deportivo sufrió un revés el pasado de 22 de julio cuando el Tribunal Supremo aceptó el recurso de casación presentado por Hacienda ante una sentencia ganada en el año 2019 en la Audiencia Nacional por el club coruñés, que le permitía aflorar pérdidas de los últimos años de la era Lendoiro para ahorrarse impuestos en liquidaciones futuras con el fisco. Según fuentes del club blanquiazul, en la plaza de Pontevedra ven ahora, tras la notificación de este dictamen, escaso recorrido judicial en esta batalla, ya que la siguiente instancia para defender los intereses blanquiazules sería el Constitucional bajo unos parámetros en los que sería difícil que prosperase el recurso.

El Deportivo, de esta manera, tendrá que afrontar el pago de impuestos de manera íntegra en los próximos ejercicios sin beneficiarse de estas deducciones que podían haber supuesto el ahorro incluso de millones de euros. Este golpe no supone descuadrar sus cuentas anuales para la 2021-22, ya que la entidad blanquiazul optó por una postura conservadora y no incluyó en su proyección para este ejercicio este plus económico, ya que no era una sentencia en firme.

La tesis del Deportivo defendía que había pagado impuestos de manera indebida años atrás, ya que en su momento hubo pérdidas que no se reflejaban en sus cuentas y ahora deseaba computarlas para obtener deducciones. Solicitaba para ello una rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de la temporada 2012-13, algo a lo que no ha accedido el Tribunal Supremo.