El entrenador deportivista, Borja Jiménez, destacó al finalizar el partido contra la Ponferradina que el equipo había estado al mismo “nivel” que su rival a pesar de que no se logró conquistar el Teresa Herrera. “La valoración del partido, dentro que nos enfrentábamos a un rival de categoría superior, es que hemos estado a su nivel por lo menos. En cuanto a ocasiones, a generar situaciones de gol, hemos tenido la capacidad de dominar el partido y de ir mejorando, además de ir cogiendo buenas sensaciones que al final es lo importante. La segunda parte sí que es cierto que hemos sido más verticales en cuanto a generar centros laterales, con dos extremos puros”, analizó el técnico.

Borja Jiménez se detuvo en las carencias que todavía posee la plantilla y los perfiles que son necesarios. “Necesitamos juego por fuera seguro, pero es algo numérico”, subrayó. “El que haga cuentas de los extremos sabe que vamos a necesitar gente ahí, sobre todo en la fase ofensiva. A nivel defensivo doblamos puestos en casi todos los lados de la defensa, incluyendo a Trilli. Arriba estamos pendientes de lo que nos pueda ofrecer el mercado, sabiendo que este año es difícil, que está costando. Hay equipos que tienen más poder o están apostando más fuerte por otros jugadores. Nosotros valoramos las situaciones de fichaje sabiendo muy claro lo que queremos, hacia dónde queremos ir y que competimos con más equipos por intentar traer a los demás jugadores”, añadió.

El entrenador deportivista analizó el papel ayer de los canteranos, especialmente de Trilli, que disputó el encuentro completo. Borja Jiménez animó a ser cautos con su evolución a pesar de sus buenas actuaciones. “Haría un llamamiento a que es gente joven. Hay que tener paciencia. No sería positivo por parte de nadie cargarles la responsabilidad que supone el Deportivo, pero están haciendo las cosas bien. Tienen que mejorar, con 18 años tienen un margen de mejora amplio”, reflexionó el entrenador sobre los jóvenes valores.

“Creo que en el primer tiempo, los primeros minutos sobre todo tuvimos el control del partido, pero es cierto que nos faltó llegar más”, reconoció ayer Alberto Quiles sobre el partido contra la Ponferradina. “Nos faltó empatar”, lamentó el delantero. Quiles destacó el ambiente que se vivió en Riazor a pesar de que el aforo fue reducido, pero admitió que la victoria les hubiera alegrado más. “Me hubiera gustado ganar, pero es cierto que a la afición se le ha visto ilusionada y eso para nosotros es muy importante. Sabemos la afición que tiene este equipo y que va a ayudar muchísimo”, destacó. El delantero también se refirió a su posición en el terreno de juego y dejó claro que está abierto a lo que le pida el entrenador. “Me siento cómodo, lo que digo siempre es que quiero jugar. No me importa jugar por dentro, arriba o de extremo derecho. Me he sentido cómodo durante todo el partido y no me importa”, señaló. Alberto Quiles se detuvo en la sociedad que formó ayer con Miku, compañero en la delantera a falta de que lleguen más refuerzos. “Con Miku muy bien, hablamos mucho, me da muchos consejos de cómo nos tenemos que mover”, reflexionó sobre la relación con el venezolano.