“Es una cuestión numérica”, resumió el domingo Borja Jiménez sobre las carencias que evidencia el equipo en los extremos. Los recursos son escasos para el técnico deportivista en esa demarcación y buena parte de los esfuerzos del club en lo que queda de mercado irán dirigidos a reforzarla.

Las alternativas actuales pasan por William de Camargo y Keko, cuya continuidad está rodeada de incógnitas a poco menos de tres semanas de que arranque oficialmente la competición. Borja Jiménez no oculta que debe adaptarse a esas circunstancias durante la pretemporada y ensayar diferentes variables de juego con limitaciones.

Le ocurrió el domingo pasado en el Teresa Herrera contra la Ponferradina, cuando decidió poner en escena dos planes completamente diferentes: uno sin jugadores de banda en ataque y otro con William de Camargo y Keko sobre el césped. El que funcionó mejor fue precisamente el segundo.

Al Deportivo aún le cuesta encontrar soluciones para aprovechar el volumen de futbolistas que posee en el centro del campo y generar juego por dentro. Se mostró más cómodo en cuanto pudo volcar el juego hacia los costados, porque también encontró soluciones por el centro. Borja Jiménez, sin embargo, va justo de jugadores en los extremos.

El club se mueve en el mercado para paliar esas carencias y en los últimos días ha sondeado a Carlos Doncel como posibilidad. El jugador acaba de desvincularse del Valladolid después de jugar con asiduidad la pasada campaña en la Ponferradina, pero cuenta con otras propuestas. Al club, además, le ata por el momento la situación de los futbolistas de los que todavía no ha logrado desprenderse.

El ERE ha sido la herramienta escogida por el consejo de administración para desembarazarse de los contratos que ahora mismo no tienen encaje en la nueva realidad económica del club, pero hasta ahora no lo ha ejecutado. Las negociaciones con los futbolistas de salarios más altos tampoco han dado frutos en las últimas semanas y los próximos movimientos están de algún modo sujetos a lo que ocurra con Uche Agbo o Celso Borges. También con Keko Gontán, aunque en su caso el club no vería con malos ojos su continuidad en la plantilla en el caso de que se rebajara el sueldo.

El madrileño representa ahora mismo uno de los principales recursos ofensivos del equipo para jugar por las bandas, pero su situación es incierta. Al menos dos futbolistas serían necesarios para los extremos, aunque lo que ocurra con Keko también será decisivo.

William de Camargo es la única certeza en la posición que posee Borja Jiménez después de cuatro amistosos disputados, en los que ha ido ensayando diferentes variables. El brasileño se ha mostrado como un recurso útil en la banda, pero el que se ha ido destapando durante la pretemporada es el canterano Trilli.

La ausencia de laterales en el costado derecho por la ausencia de Valín y los problemas que ha ido encadenando Alberto Benito han colocado al juvenil ante una oportunidad que no ha desaprovechado. El domingo contra la Ponferradina disputó el partido completo y se volvió a mostrar solvente y con madurez suficiente para ser una opción real este curso.