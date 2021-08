El Deportivo finalizó la temporada pasada con un total de 22 goles anotados en 24 partidos. La cifra representó una losa para las aspiraciones de alcanzar un ascenso que se terminó escapando y la dirección deportiva se propuso este verano paliar esa carencia. Las apuestas del curso anterior no terminaron de funcionar, porque los números de Beauvue no se acercaron a lo que se esperaba de él, Rolan no tenía encaje económico en la plantilla y Miku pagó su adaptación tardía.

Aquellos problemas que ya se intuían durante el verano de 2020 terminaron confirmándose y este año el club ha buscado más certezas. Para eso se contrató a un goleador contrastado en la categoría como Alberto Quiles y se decidió renovar a Miku, convertido en el pichichi del curso pasado en cuanto dejó atrás sus problemas físicos. El venezolano no tendrá este curso la desventaja de aterrizar tras un largo periodo de inactividad y además completará la pretemporada junto al resto de sus compañeros. Los dos por el momento han respondido a falta de que el club cierre la contratación de otro delantero.

Quiles y Miku han dado muestras de complementarse durante los amistosos disputados hasta ahora por el equipo. Entre los dos suman cinco goles de los ocho totales y una sensación de entendimiento dentro de los planes de Borja Jiménez. “Durante los entrenamientos y demás hablamos mucho. Me da muchos consejos, me dice cómo me tengo que mover, cómo se mueve él, qué hace él y qué hago yo”, manifestó Quiles el domingo tras el Teresa Herrera.

Tarea suya será remediar las pobres cifras goleadoras del equipo la temporada pasada. Los 22 goles en 24 partidos, además, hay que analizarlos con un asterisco porque ocho de ellos llegaron en goleadas hacia el final de la temporada (0-3 contra el Celta B y 5-0 frente al Langreo). Al Deportivo le costó imponerse por más de un gol de diferencia hasta que visitó al filial celeste e incluso soportó un periodo prolongado de sequía. Estuvo un total de cinco partidos sin marcar que prácticamente le condenaron en la pelea por clasificarse para disputar la fase de ascenso a Segunda División.

La delantera deportivista, sin embargo, no está cerrada con la presencia de Quiles y Miku y todavía falta la llegada de un refuerzo para esa posición. El club está a la expectativa en el mercado consciente de las dificultades y pendiente también todavía de resolver las salidas de aquellos jugadores que no tienen hueco en la plantilla.

En la recámara, sin embargo, aparece el juvenil Noel, reciente campeón de España en el equipo dirigido por Óscar Gilsanz. El canterano, en el club desde benjamines, ha tenido presencia asidua en los entrenamientos de pretemporada y también un papel protagonista en los amistosos disputados hasta ahora. Borja Jiménez recomendó “paciencia” en su caso y el de Trilli, pero ha demostrado contar con ellos como recursos en esta fase de preparación del equipo.

La plantilla regresa a los entrenamientos con el futuro de varios jugadores en el aire

La plantilla deportivista regresará esta mañana a los entrenamientos después de la derrota en el Teresa Herrera contra la Ponferradina y de la doble jornada de descanso concedida por el técnico blanquiazul, Borja Jiménez. Lo hará con el futuro de algunos jugadores todavía en el aire y la aplicación de un ERE por parte del club.

La situación de futbolistas como Uche Agbo, Celso Borges o Keko Gontán aún no se ha solucionado, igual que la de Fede Cartabia o Diego Rolan.

El delantero uruguayo ha sido relacionado estos últimos días con los Bravos de Juárez, en el que ya militó durante la temporada 2019-20.

Ni Rolan ni Cartabia, sin embargo, se están ejercitando con la plantilla durante la pretemporada, al contrario que ocurre con el resto de compañeros que se encuentran en la rampa de salida.

Celso Borges se incorporó la semana pasada a la pretemporada sabiendo que el club no cuenta con él y Uche Agbo compagina el trabajo en solitario en el gimnasio con los días de permiso. El caso de Keko Gontán es distinto, porque el club estaría abierto a que continuara en el equipo a cambio de que aceptase renegociar su salario.