El impacto del Dépor campeón de España juvenil de Marbella empieza a dejarse sentir en la selección española. Primero fue la citación de David Mella para la sub 17 y ahora es la presencia de Noel, Trilli, Brais Suárez y Dani Barcia en la prelista del combinado español sub 19. Ahora debe llegar la criba final en la que alguno de ellos estará presente y se concentrará a partir del 29 de agosto hasta el día 7 de septiembre, con lo que corren el riesgo de perderse el segundo partido de Liga del Dépor en Primera Federación en su visita a Tudela, no ocurriría lo mismo si están dinámica del Fabril, ya que el campeonato no empieza hasta el fin de semana del 11 y 12 de septiembre. Alguno es viejo conocido de estas citaciones internaciones, como por ejemplo Trilli, que ha estado diferentes citaciones del combinado sub 16.