El Deportivo tiene atado para su escaso juego de bandas a Carlos Doncel Ordóñez (Cabrera de Mar, 1996) para las dos próximas temporadas y ahora se mantiene a la espera de la decisión definitiva de Keko Gontán para apostar o no por realizar un último movimiento en esa zona o dar por cerrado el capítulo de incorporaciones en unas demarcaciones que le han dado excesivos dolores de cabeza al club coruñés en las últimas temporadas.

El ex de la Ponferradina, que hace unos días rescindió con el Valladolid y que recibió este verano el interés de varios equipos de Segunda División, se convertirá en la décimo tercera incorporación de este Deportivo, que ha cambiado a más de la mitad de su plantilla. El extremo catalán, zurdo, es un tipo de futbolista de los que rompe al espacio, de los que no existían, hasta ahora, en la plantilla de Borja Jiménez. Su llegada complementa, de esta manera, la incorporación de William de Camargo, cedido por el Leganés, al que se añaden como soluciones de emergencia Juan Carlos Menudo y Juergen Elitim volcados a una banda. Esta, junto a la posible irrupción de un futbolista como Yeremay Hernández Peke, es la apuesta del Dépor, pero queda aún una incógnita por despejar y el conjunto coruñés juega su baza negociadora, pero sobre todo se mantiene la espera de que Keko Gontán, con contrato hasta 2024 y un sueldo que no se puede permitir el actual Dépor, tome una decisión sobre su futuro. La continuidad del madrileño es muy complicada, aunque el tiempo juega a favor de la entidad coruñesa, que el pasado verano sí logró convencerlo para seguir con una renegociación en la que mostró un mayor músculo económico.

Uno más en el trabajo

Tras incorporarse a la pretemporada después de un permiso en los primeros días, Keko ha sido uno más a las órdenes de Borja Jiménez. El ex del Málaga, que ayer por la tarde tuvo entrenamiento específico por unas molestias en la espalda, está jugando los amistosos y su aportación fue meritoria en el último ante la Ponferradina con motivo del Teresa Herrera. Keko es la pieza que puede hacer encajar el puzle deportivista.