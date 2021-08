Un día fue el terreno que estaba en la parte de atrás su casa de Ortigueira y hoy es el flanco derecho de Riazor. Álvaro Pérez Campo Trilli (2003) es la gran irrupción esta pretemporada y, recién arribado a la mayoría de edad, acaricia la titularidad en el estreno ante el Celta B y oposita a hacerse con el puesto de titular antes que nadie en la historia reciente de la cantera.

Una trayectoria que comenzó pegada a una pelota “hasta para ir al baño” junto a sus hermanos Raúl y Javi en la categoría biberón del Racing de Ferrol, que le trajo años más tarde a Abegondo como alevín en unas jornadas de captación y en la que ha ido quemando etapas con la misma tranquilidad, seguridad y velocidad de vértigo con la que se comía la banda de Riazor en la última media hora del Teresa Herrera. “El otro día viéndolo ante la Ponferradina me di cuenta de que, en el fondo, era el mismo jugador que en su día captamos y que tuve dos años conmigo cuando era un niño. Le da mucho al equipo. Esa capacidad para progresar en ataque, para filtrar pases en tres cuartos, para hacer centros en carrera... Y en defensa es muy inteligente, anticipa. Es que en la fase final de Marbella no se le fue nadie en todo el fin de semana”, apunta Juan Villamisar, ahora segundo de Manuel Pablo en el Juvenil A.

“Cuando nos llamaron de A Coruña lo vimos claro. Yo soy deportivista y, además, lo iban a cuidar mejor”. Su padre Jorge Pérez, que llegó a jugar en la élite del fútbol sala con O Parrulo, no se arrepiente de la decisión que tomaron hace ya siete años. Atrás quedaban aquellas primeras patadas a un balón en las que el progenitor, en el medio de un juego entre niños, siempre insistía en que afinasen los controles, “la clave de todo”. Le tocaba también en aquel momento, 2014, separarse futbolísticamente de sus hermanos con los que se siguió enfrentando en derbis que se trasladaban posteriormente a casa. Su hermano Javi, un 10 clásico, aún jugaba hace meses en el juvenil del Racing de Ferrol.

Se sumó, de esta manera, a la exitosa generación de oro de 2003, la que acabó convirtiéndose en campeona de España en Marbella. Fue de los últimos en llegar y se hizo aún más inseparable de quien ya le había acompañado en el Racing, su “íntimo amigo” Álvaro Carreras, que años más tarde se marchó al Madrid y que ahora está en el equipo sub 21 del Manchester United. Ambos, junto a otros futbolistas captados en Ferrolterra como Iván Guerrero, se subían todos los días a un autocar que les dejaba en media hora en Abegondo. Trayecto que sigue haciendo hoy para ponerse a las órdenes de Borja Jiménez, pero en coche.

Álvaro Carreras y Hugo Novoa, que venía desde Bertamiráns junto a Noel y que ahora pertenece al Red Bull Leipzig, son las dos joyas de aquel grupo que se le escaparon al Dépor, futbolistas con los que Trilli compartió convocatorias en las divisiones inferiores de la selección española. “En mi primer partido internacional en Turquía estaba él conmigo, fue un apoyo grande”, recuerda Novoa desde Alemania, maravillado y “contento” por todo lo que está viviendo en los últimos meses una generación de futbolistas que considera suya.

Del compañero de banda, siempre “rápido, con calidad, completo, fuerte y alto” a la persona con la que compartió muchos años vestuario. “Es gracioso, se suelta, aunque a veces también un poco despistado. Una vez se quedó dormido en el autobús del equipo yendo a un torneo y no pudo jugar del dolor de cuello que le había quedado. Ese día tuve que salir yo de lateral”, cuenta mientras ríe recordando la anécdota.

A pesar de su integración y de haber devorado categorías con una camada, que era infranqueable incluso para Madrid y Barça, hubo momentos de superación que le han agudizado el gen competitivo que exhibe estos días en el primer equipo. “Tiene muy buenas condiciones físicas, pero hubo un momento en el que era de los más bajitos junto a Jairo, le faltaba desarrollar, y ahí tuvo que buscarse las habichuelas, eso le curtió”, cuenta su padre. “Fue siempre lateral o central. Es inteligente, tranquilo y responsable, lo que se ve en estos momentos en el campo. No te hará una bicicleta, pero siempre decide bien”, relata.

Ahora, con 18 años, le toca mudarse a A Coruña, estudiar Derecho y quien sabe si adueñarse de la banda de Riazor justo cuando acaba de renovar su contrato hasta 2024. Trilli, la punta de lanza de una generación que le otorga al Dépor la mejor oportunidad para hacer florecer en el primer equipo el talento que siempre ha atesorado Abegondo.

Cuatro campeones con la sub 19

El impacto del Deportivo campeón de España juvenil de Marbella empieza a dejarse sentir en la selección española. Primero fue la citación de David Mella para la sub 17 y ahora es la presencia de Noel, Trilli, Brais Suárez y Dani Barcia en la prelista del combinado español sub 19. Ahora debe llegar la criba final en la que alguno de ellos estará presente y se concentrará a partir de este domingo 29 de agosto hasta el día 7 de septiembre, con lo que corren el riesgo de perderse el primero y, sobre todo, el segundo partido de Liga del Deportivo en Primera Federación en su visita al Tudelano. No ocurriría lo mismo si están dinámica del Fabril, ya que el campeonato no empieza para los de Gilsanz hasta el fin de semana del 11 y 12 de septiembre. Todo depende de los horarios y de ajustes con la RFEF. Alguno es viejo de estas citaciones internaciones, como por ejemplo Trilli, que ha estado diferentes llamadas del combinado sub 16.