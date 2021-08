Keko Gontán, Celso Borges y Yago Gandoy no estarán esta tarde (19.00 horas) en Riazor en el amistoso que disputará el equipo frente al Castilla. Tampoco la última de las incorporaciones del club, Carlos Doncel, que ayer completó su primer entrenamiento junto a sus compañeros.

El club indicó que unos problemas físicos en la espalda impidieron a Keko entrar en la convocatoria para el quinto amistoso de la pretemporada, mientras que no especificó las causas en el caso de las ausencias de Borges y Gandoy. El centrocampista costarricense se encuentra en una situación comprometida debido a que el club no cuenta con él y es uno de los candidatos a abandonar el equipo con la aplicación del ERE. A comienzos de verano, la dirección deportiva le trasladó que no tenía hueco en el nuevo proyecto, pero aún así se incorporó a la pretemporada apenas unos días después de disputar la Copa de Oro con su selección.

En el partido contra la Ponferradina del Teresa Herrera, Borges sí entró en la convocatoria, pero no participó ningún minuto. Lo mismo le ocurrió a Yago Gandoy, que aparece como la última opción en el centro del campo en los planes del técnico deportivista, Borja Jiménez.

En el encuentro de esta tarde en Riazor tampoco estarán Alberto Benito, Valín y Elitim, estos dos últimos debido a los problemas físicos que arrastran. En la convocatoria han entrado los juveniles Trilli, Noel y Yeremay, que se ejercitan de manera habitual con el primer equipo a las órdenes de Borja Jiménez.

El amistoso contra el Castilla será el quinto de la pretemporada y será retransmitido a través del canal del club en YouTube.