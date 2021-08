Deportivo 0 0 Castilla

No se encuentra, de momento, el Dépor ni en Riazor ni con su juego. Fue esta vez el Castilla de Raúl González Blanco el que se marchó con la portería a cero y sin una derrota en la presentación bis de los coruñeses en casa antes del inicio de la Primera Federación. Dispuso de media docena de ocasiones que, milagrosamente, no embocó. Una falta de puntería coruñesa que se mezcló con signos de falta de contundencia atrás y de poca continuidad y profundidad en su juego. Queda que ajustar y por fichar en un equipo que muestra maneras, por momentos, con la pelota, pero que llega al esprint final del verano peleado con las áreas y verde. Tiene quince días para engrasar.

Vivo y decidido arrancó el Dépor su segundo partido en Riazor en una semana. Con ganas de celebrar otro gol y empezar a camelar a su afición, cogió la pelota y se lanzó a acechar la meta del Castilla con velocidad, intención y una presión medida que cortocircuitaba a los cachorros blancos, que no sabían muy bien ni dónde estaba. Ayudaba en las claras intenciones deportivistas, la presencia de Calavera, Menudo y Villares, gama alta con balón en este equipo, y una colocación un poco más racional del equipo. De Camargo en una banda, Quiles caído a la otra y Trilli y, sobre todo, Diego Aguirre como puñales desde atrás. Ya en el minuto dos Noel disparaba arriba tras una buena combinación. Era un aviso. Todos fueron avisos.

En directo 20:54 En nada estará la crónica en la web. 20:54 SEGUNDA PARTE (0-0): Tuvo de nuevo ocasiones el Dépor tras el descanso para haber inaugurado el marcador, pero se mostró como un equipo deslavazado, sin excesiva profundidad y débil en defensa con algunos despistes con un equipo menos bisoño le pueden costar caro. Sigue verde el conjunto de Borja Jiménez. Buenos minutos de Yeremay Hernández, Peke, en los instantes finales. 20:51 MINUTO 92 (0-0): FINAL DEL PARTIDO. 20:48 MINUTO 90 (0-0): Últimos minutos sin ocasiones. 20:45 MINUTO 86 (0-0): Yeremay, jugando por dentro, ayuda al Dépor en estos últimos minutos. 20:42 MINUTO 83 (0-0): Buena jugada de Miku y De Camargo no aprovecha su buena dejada. Dos cambios. Trigueros por Granero y Rafa de Vicente por William. 20:40 MINUTO 82 (0-0): Centro al área del Dépor, que reclama penalti. 20:39 MINUTO 81 (0-0): Da muestras de fragilidad el Dépor en los despejes. 20:38 MINUTO 80 (0-0): El Castilla tiene la posesión, mientras que el Dépor está algo desesperado, pero es más incisivo. 20:35 MINUTO 77 (0-0): Doble ocasión clarísima para el Dépor. Primero Lapeña y después De Camargo. Roza de nuevo el gol el equipo coruñés. 20:33 MINUTO 76 (0-0): Sale Calavera, entra Héctor Hernández. 20:32 MINUTO 74 (0-0): Sufre el Dépor, mejor el Castilla en los últimos minutos. 20:30 MINUTO 72 (0-0): Más pelota para el Castilla, mejor presión del Dépor. 20:27 MINUTO 69 (0-0): A punto de marcar Arribas. 20:27 MINUTO 68 (0-0): Falta de Diego Aguirre en la frontal, oportunidad para el Castilla. 20:24 MINUTO 66 (0-0): Entra Miku por Quiles. 20:23 MINUTO 65 (0-0): Partido que ha perdido fuerza, el Dépor lo intenta por la banda izquierda. Ver más

Ese arreón de los coruñeses no tuvo el refrendo del gol y, en cuanto el Castilla se sacudió la presión de encima, se vio parte de la cara B que el equipo coruñés mostró también ante la Ponferradina. Empezó a perder duelos individuales, su presión pasó a ser ineficaz y la fragilidad le invadía en torno a su portería. Hubo hasta un susto en forma de disparo de Lapeña hacia la propia meta de Mackay, el Castilla se soltaba.

A pesar de que la igualdad que empezaba a reinar, el Dépor disfrutó de un buen puñado de ocasiones, sobre todo, por las llegadas de un incisivo Diego Aguirre. Dos de sus disparos olieron a gol, Menudo tuvo otro par de remates que rozaron el palo y la celebración de la grada. Habían tenido su momento los blanquiazules, su oportunidad, y la habían desperdiciado. Llegaba el descanso.

Las sensaciones del Dépor en el último tramo y el cansancio de la pretemporada no presagiaban nada bueno para el grupo de Borja Jiménez tras el descanso. Y todo lo esperado acabó sucediendo. El equipo coruñés volvió a perder tono y profundidad con la pelota, una sensación agudizada por la presencia de nuevo de tres pivotes en el terreno de juego. El Castilla se iba animando, pero atacaba de manera aislada y sin mucho orden. Nada de nada. Solo podía marcar en una genialidad.

A pesar de ser un rival casi amigo por su pegada de peso pluma y por la levedad de su ataque, fue capaz de destapar algunas de las vergüenzas de un Dépor por hacer. Ya no es lo que fallase en la contraria, es que se mostró muy endeble en algunos despejes en el área propia. Esa falta de contundencia no es ningún buen indicativo de cara a la Primera Federación, donde en teoría se encontrará a equipos con una mayor malicia ofensiva, que no desaprovecharán esos regalos, que no dudarán ante los titubeos.

La falta de cuajo del Dépor fue algo menor a partir del ecuador de la segunda parte tras ajustar su presión y por la entrada de dos futbolistas que le sentaron bien a su juego: Miku y Yeremay Hernández. El venezolano le dio aire con su juego de espaldas y el canario desequilibró con el balón en los pies, como él sabe hacer. Incluso por dentro, levantó a los espectadores de sus asientos. Amago, finta y adiós. Generó parte del peligro que desembocó en una doble ocasión que tampoco quiso entrar. Primero Lapeña y luego William fueron incapaces de batir a Luis López. Hoy tampoco tocaba.