La plantilla del Deportivo ha experimentado a lo largo del verano una profunda reconstrucción para adaptarse a un nuevo proyecto, pero aún así todavía no está cerrada. A Borja Jiménez todavía le falta alguna pieza, pero el trabajo no está siendo sencillo para la secretaría técnica que encabeza Carlos Rosende. “En determinados puestos nos está costando más firmar”, reconoció ayer el entrenador blanquiazul, que espera el aterrizaje de al menos dos jugadores de banda tras la salida de Keko y un delantero.

Los movimientos, sin embargo, no son sencillos por la realidad económica en la que se encuentra la entidad, a pesar de que mantiene su poder de atracción entre los futbolistas. “El mercado no está siendo fácil para nadie. Para nosotros, por la situación del club, porque esto ya no es lo que ha sido otros años a la hora de poder traer jugadores en cuanto a situación, salarios...”, reflexionó. “Está claro que muchos jugadores priorizan venir aquí antes que ganar más en otro equipo, gracias a Dios tenemos un escudo que nos representa que nos hace tener ese poder de atracción, pero no está siendo un mercado fácil en cuanto a llamar a una puerta y que el jugador venga”, añadió.

Los esfuerzos del club están centrados ahora en la llegada de jugadores de banda para el ataque, especialmente después de la salida de Keko Gontán. “Si sale tendrá que venir otro que lo haga igual o mejor”, manifestó Borja Jiménez antes de que se confirmase la desvinculación del madrileño.

El técnico no ocultó que su prioridad es reforzar los costados del ataque para disponer de las alternativas necesarias para desarrollar el modelo de juego que más le seduce. “Por fuera hemos hablado siempre de que nos faltan jugadores. El fútbol lo entiendo con extremos de talento y ahí estamos cojos. Está costando quizá más de lo que pensábamos encontrar jugadores”, insistió.

El objetivo es completar la plantilla en determinadas posiciones, pero Borja Jiménez descartó la llegada de futbolistas “de relleno”. “Nos queda fichar a jugadores muy específicos en cuanto a características y es mejor decir que no se ha podido que traer un jugador de relleno. Quedan días de mercado y se está trabajando muchísimo”, afirmó.

En función de esos refuerzos podría aumentar o disminuir el papel de los juveniles que más protagonismo han tenido durante la pretemporada: Trilli, Yeremay y Noel. “Estoy muy contento con Trilli. Y muy contento con Peque, muy contento; tiene un talento difícil de encontrar. Y estoy muy contento con Noel. Son apuestas de futuro del club, jugadores con un futuro importante e interesante en el club. Si su rendimiento es tan bueno como en pretemporada seguirán en el primer equipo”, argumentó Borja Jiménez.

El técnico fue también el protagonista ayer en la sesión lúdica que programó en la pista de karts del centro comercial Marineda City, en la que se impuso al resto de los jugadores en una carrera.

Dos amistosos para repartir minutos

El Deportivo disputará esta tarde el primero de los dos amistosos programados para esta semana, los últimos de la pretemporada antes de que el equipo se centre en exclusiva en el arranque de la competición. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, avanzó que aprovechará los compromisos para conocer el estado físico real en el que se encuentran sus futbolistas. “Queremos ver jugadores con 90 minutos, ver hasta dónde llegan. Queremos tener parámetros físicos de cómo se encuentran para competir en diez días, que son los que quedan”, adelantó ayer en una comparecencia más centrada en los movimientos en el mercado y los efectos sobre el trabajo diario del ERE planteado por el club. El Deportivo se enfrentará esta tarde (19.00 horas) al Arenteiro, rival de la Segunda RFEF, después de dos amistosos consecutivos frente a equipos de superior categoría. Mañana el partido será frente al Pontevedra en la localidad de Ordes, con la que se cerrará la gira de preparación antes del estreno en el campeonato. Los dos encuentros podrán seguirse a través del canal oficial del club en Youtube. Borja Jiménez se mostró satisfecho por la imagen que han dado los jugadores en sus compromisos recientes y la evolución mostrada a lo largo de la pretemporada. “Las sensaciones, sobre todo a nivel de evolución están siendo buenas. Creo que hemos llegado a un punto en el que el equipo está cerca de competir y más cerca de lo que queremos hacer”, reflexionó.