Más allá de la primera plantilla, la situación económica del Deportivo ha ido dejando otros damnificados entre los trabajadores del club y uno de ellos es Juan Ángel Barros Botana, que quiso decir adiós y puntualizar algunos detalles de su despido después de 30 años al servicio del Deportivo, desde la temporada 90-91. “No es la despedida que habría deseado o soñado, pero debo asumirlo, me voy con la cabeza alta, sé el cariño que me tiene la gente”, asegura mientras remarca que respeta la decisión de la entidad y que desea irse igual que cuando llegó, “sin hacer ruido”.

Solo en un momento de su alocución, que fue improvisada, tiró de un papel, que leyó para aclarar algunos aspectos de los emolumentos que percibía en el Deportivo, que fueron esgrimidos como una de las causas de su salida. “No soy un delegado caro ni cobraba cinco cifras. Es mentira. Era el delegado más barato de Primera y casi seguro que de Segunda. Yo hubiese seguido tranquilamente”, aseguró, mientras hizo referencia a un acuerdo verbal, al que llegó con la anterior directiva presidida por Fernando Vidal, por el que se jubilaría, pero podría seguir trabajando a tiempo completo acogiéndose una figura laboral ya existente, cometido por el que percibiría “12.000 euros”. Barros Botana no sabe aún nada de una hipotética despedida en Riazor con la grada.

El ya ex delegado asegura que el Dépor y el fútbol “no son como una empresa cualquiera”, aunque también reconoce que los despedidos y aplicar un ERE no son plato de buen gusto para nadie, en referencia a la papeleta que tienen la nueva directiva y Abanca.

Después de 30 años, 1.702 partidos, 33 entrenadores y más de 700 jugadores, Barros Botana se marcha colmando de agradecimientos a quien le acompañó en estas tres décadas, encantado de su etapa como árbitro, desbordado por las muestras de cariño y decidido a cumplir la promesa que le hizo a los Riazor Blues de vivir un partido con ellos en la grada. Estuvo acompañado en su adiós por el colectivo arbitral y por extrabajadores del club como Richard Barral.

“Quiero que el Dépor vaya para arriba, me apena verlo ahí”

Juan Ángel Barros Botana fue interpelado en varias ocasiones sobre si las formas en su salida fueron las adecuadas tras tres décadas de servicio, aunque él quiso quedarse con el momento deportiva que vive la entidad. “Quiero que el Dépor vaya para arriba, es lo que me preocupa. Me apena verlo ahí, la situación del club”, apuntó el exdelegado, que se despidió en Viveiro con una victoria en uno de los clásicos amistosos de pretemporada, un dato que espera que se convierta en talismán de cara a lo que está por venir. “La afición puede disponer de mí lo que quiera. Mi premisa fue siempre llevar fuera el nombre de la ciudad y tuve la suerte de representar al Deportivo. Me voy contento por eso y por el cariño de la gente”, añadió.