Engullido por el excedente de pivotes en el primer equipo del Deportivo, Yago Gandoy asiste a los últimos días de mercado con la idea de buscar una salida para jugar. Los últimos meses con Rubén de la Barrera le condenaron al ostracismo y la pretemporada con Borja Jiménez le ha colocado como quinto pivote por detrás de Josep Calavera, Rafa de Vicente, Álex Bergantiños y Diego Villares. El canterano está abierto a buscar un nuevo destino que le ofrezca minutos, algo necesario para un futbolista en formación, el mediocentro de O Castrillón, que cuenta aún como ficha sub 23.

Hay equipos españoles y extranjeros que pretenden al canterano coruñés. Con contrato hasta el 30 de junio de 2023, todo tipo de opciones están encima de la mesa para articular la salida, ya sea vía cesión o a título definitivo. El pivote es ahora mismo uno de los seis sub 23 con los que cuenta el Deportivo para el primer equipo junto a Pablo Brea, Jorge Valín, William de Camargo, Josep Calavera y Juergen Elitim.

Esta es la cifra ideal de licencias de este tipo para los equipos de la Primera Federación, ya que deben contar como máximo con 16 senior hasta completar los elencos de 22 o 23 futbolistas en caso de disponer de tres guardametas. Aunque se marche, tampoco sería un contratiempo definitivo para el Deportivo, ya que no necesita cubrir esa docena de sub 23, únicamente disponer de 18 futbolistas en plantilla. De hecho, muchos de los juveniles campeones de España están y estarán en la dinámica de los mayores, pero no se les entregará dorsal del primer equipo para que puedan ser alineados con el Fabril de Gilsanz si Borja no cuenta con ellos durante la competición.

Bailes de posiciones

El salto al primer equipo no ha sido sencillo para uno de los pivotes más prometedores de los últimos años en Abegondo. Debutó a cuentagotas en Segunda en un Dépor en descomposición y cuando Fernando Vázquez contó con él en Segunda B lo hizo sin continuidad y fuera de sitio. Era habitual verlo en la mediapunta o tirado a una banda, lejos del radio de acción donde rinde mejor. Con De la Barrera salió de sus planes y ahora con Borja Jiménez le ha pasado algo parecido. Llegó a quedarse fuera de alguna lista este verano. Ayer en O Carballiño fue alineado de inicio, aunque lejos de la manija, que fue para Calavera y De Vicente.