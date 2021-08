Álex Rey y Senén Fernández son compañeros de equipo no solo en el Dépor Genuine, también en Telepizza, que los fichó dentro del programa de colaboración entre la Fundación LaLiga y Food Delivery Brands, la compañía que opera la marca Telepizza en España. Dos plantillas, la blanquiazul y la roja, en las que se sienten “orgullosos” y en las que siempre ganan, tanto en el campo de fútbol como en su otro partido diario, el de la hostelería. Con el Deportivo participaron en LaLiga Genuine Santander, campeonato reservado para personas pertenecientes al colectivo DI (discapacidad intelectual). “Fuimos a Tarragona y a Sevilla a jugar”, recuerda Álex. Y con Telepizza potencian sus cualidades profesionales, su autoestima y su independencia. “Me siento bien, me gusta trabajar”, asegura el oleirense Senén, que desarrolla su labor en la tienda de O Burgo. “A mí también me gusta trabajar —coincide el arteixán Álex, cuyo puesto está en Matogrande—. Hay un grupo muy majo, formamos un buen equipo y los compañeros hacen todo lo que pueden por ayudarnos”.

Su jefa de tienda, Sonia Peralbo, celebra lo “increíblemente bien que se ha adaptado Alejandro”. “Poco a poco ha ido cogiendo confianza y crea un muy buen ambiente porque tiene un carácter muy positivo, es muy trabajador y es muy cooperativo. Ha aprendido un montón de cosas que él mismo nos decía que en su casa no hacía. Ahora su madre se queda sorprendida de que haga cosas que antes no hacía”, relata la encargada del local de Matogrande.

Ambos jugadores desarrollan labores similares en sus respectivas tiendas. Colocan los ingredientes y ayudan a rellenar las pizzas, entre otras funciones, aunque Senén también colabora en las tareas de limpieza, por ejemplo de las motos de los repartidores, con los que suelen hablar de fútbol, su gran pasión. “Somos unos privilegiados porque hay mucha gente que no puede jugar en equipos como el Dépor. Nosotros llevamos un escudo que merece la pena llevar”, afirma orgulloso Álex, habitual mediapunta con la camiseta blanquiazul. Senén, mediocentro, lamenta el parón en los entrenamientos y en la competición debido a la pandemia: “Ojalá pronto podamos volver”.

Mientras, coinciden en destacar la figura de “Bergantiños” como gran referente del Dépor actual, aunque cada uno tiene sus preferencias en cuanto a ídolos mundiales. Álex cita a “Cristiano, Messi, MBappé y Neymar”, y Senén se decanta por “Sergio Ramos”. Gustos diferentes también a la hora de elegir su pizza favorita. Álex opta por la Barbacoa, un clásico, mientras que Senén es más innovador, a la vez que un poco goloso, y prefiere la Sweet Oreo, que “lleva chocolate”.

Son dos de los tres futbolistas del Dépor Genuine que han fichado por Telepizza en los últimos meses. El otro es Anxo Martínez, que trabaja en la tienda de Ferrol. “Nuestro objetivo es incorporar al menos a un jugador de cada uno de los 36 equipos que forman LaLiga Genuine Santander”, anuncia Alberto Miguelez, regional leader Telepizza de la zona norte. “Ya hemos incorporado a 27, pero una vez alcancemos el objetivo continuaremos sumando jugadores con el fin no solo de seguir fomentando la inclusión laboral y darles acceso a un empleo de calidad, sino además de fomentar el sentido de pertenencia y la asignación de responsabilidades, dándoles también la oportunidad de formarse y aprender un nuevo oficio”. Como Álex y Senén, que aportan tanto en el Dépor Genuine como en su otro equipo, el laboral.