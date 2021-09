Treinta operaciones y tres meses y medio después de su nombramiento, el secretario técnico del Dépor Carlos Rosende pasó revista a un verano "intenso" en el que le ha tocado redimensionar al Deportivo "con un muy buen presupuesto, pero ajustado a la realidad de la categoría y del club" que se encuentra en un ERE y que presenta "pérdidas". Considera que "la plantilla es muy completa" conformada por "futbolistas que quieren estar aquí" y a la que no le podría peros. "Queremos ser protagonista, le hemos dado herramientas a Borja. Ahora pensamos que es redonda, completa y que tenemos los mimbres. Son buenos jugadores, que mezclan bien, con perfiles ajustados". Todo para lograr el gran objetivo que es el ascenso, del que no escabulle. "Nos redimensionamos para ser sostenibles, los contratos están ajustados, pero tenemos claro a lo que aspiramos. Aún así, no vamos a hacerlo ahora. Debemos dar el paso y subir a Segunda, aunque con los pies en el suelo", contextualiza.

"Nunca buscamos número, solo jugadores que mejoren, que nos den el alto de calidad", justifica al enjuiciar el cierre del mercado en el que el Dépor se quedó sin un delantero que completase a Miku, Quiles y Noel, que centra los elogios. "Confíamos mucho en él. No íbamos a fichar si no estábamos convencidos", apunta quien asegura que cierran, de momento, la plantilla, que no buscan ese ariete entre los futbolistas en paro. Esa labor, como otras tantas, quedará para el mercado de invierno. Mientras tanto, toca analizar, hacer trabajo de fondo y afrontar otras operaciones que afectan también a la delantera como es la renovación de la joya de la cantera. "Hay buena sintonía con Noel, con su agencia. La relación es cercana, estrecha. Espero que se resuelva de manera favorable y lo antes posible, Creemos mucho en el chico, él valora la confianza. No dudo que así será (la renovación)", asegura de un futbolista con contrato hasta 2023, la única entre las joyas que no ha prolongado su vinculación.

No existe el mismo feeling con Guille Bueno, que se fugó a mediados de agosto y que consumó su adiós el día 31 cuando el Borrusia Dortmund anunció su fichaje por tres temporadas, de entrada para el equipo sub 23. Dentro de un tono de corrección, fue cuando más contrariado se le notó al nuevo secretario técnico. "Legítimamente llegaremos hasta el final para defender nuestros intereses", avanza mientras desgrana lo ocurrido y hasta su filosofía sobre lo que significa apostar en una negociación por un joven de la casa. "Al Dépor no se le respetó por parte de Guillermo Bueno, del Dortmund y del agente. El Dépor hizo lo posible para que estuviese aquí. La situación deportiva era la adecuada y de un día para otro cambia y no está aquí. Todos salen favorecidos menos el Dépor. Hacemos apuestas por los chicos de la cantera. El club hizo gestos, habla con los padres. Damos la mano y hacemos un trato y quedamos en ese trato para agosto, exigimos formalidad. Se cambian las cartas en el medio de la contratación y el Dépor no puede quedar mal parado. Es una decepción importante. No se fue justo. Nosotros damos, creemos, pero también exigimos compromiso. Hay muchas maneras de salir de los sitios y él optó por la peor", analiza el secretario técnico, quien confirma que el caso está en manos de los servicios jurídicos, ya que no hay ninguna vía de diálogo abierta con los alemanes: "Cuando alguien no te respeta, no se puede negociar".

Los abogados del Deportivo también trabajan en los pasos finales del ERE y, sobre todo, en un caso concreto el de Borges, una situación que "no es cómoda para ninguna de las partes" y que, de momento, deja al tico "sin ficha" y camino de su salida de la entidad. "A nivel humano Celso es extraordinario, es un gran profesional, pero es una situación compleja, que afecta a la plantilla y al club. Espero que se resuelva de la mejor manera", matiza Rosende.

El costarricense se irá entre breve en un verano en el que se marcharon una decena de jugadores, vía rescisión de contrato. Muchos no figuraban en los planes deportivos, pero otro sí como Keko Gontán, del que Rosende aclaró su adiós: "En su caso hay algo que importante y lo llevamos al pie de la letra. El pensamiento del jugador y del club deben ir por el mismo camino. Los que quieran estar, que estén. Keko podía sumarnos, pero por otro lado cuando no hay sintonía, cuando no se ven las dos partes en la misma carretera... Respondimos para buscar una situación", en referencia a la rescisión que se acabó produciendo minutos antes de anunciar el Expediente de Regulación de Empleo.

El Dépor está en "un proceso de reestructuración" en el que la plantilla a 1 de septiembre es diametralmente opuesta a la que acabó la liga. Ya no es el momento de Keko o Borges y sí, por ejemplo, de Trilli y de todos estos jóvenes que asoman la cabeza desde Abegondo: "No es una apuesta, es su camino. No es tratar de ponerse tiritas, confiamos en ellos, creemos en sus capacidades. Nos organizamos en el club teniéndolas en cuenta. Es una apuesta a presente, no a futuro. Es de nivel, no de confianza. Percibo que la gente está feliz porque tengan participación. Es un orgullo".

Unos entran y otros salen, incluso entre los venidos de la cantera. Todo para acompasar sus ritmos de crecimiento y para que jueguen, lo básico. "Adri Castro y Gandoy necesitan minutos. Estamos pendientes de su desarrollo, con Yago no quería que viviera la situación del año pasado y esta temporada parecía compleja", apunta en referencia a que Álex, Villares, Rafa de Vicente y Calavera partían por delante en las elecciones de Borja Jiménez. La situación de Valín, de momento, es diferente, porque se encuentra en un proceso de recuperación de "una lesión conflictiva". "Que se recupere y cuando entre en la dinámica, veremos el rol. Y si no es satisfactorio, buscaremos la mejor solución", apostilla.

Ante la salida del pivote de O Castrillón, el club se movió para cubrir con éxito su ficha, aunque Mario Soriano no sea, precisamente, un calco del exfabrilista. "Lo hemos seguido, le hemos visto. Creemos que tiene mucha calidad, movilidad, suma pases por dentro, capaz. Viene a sumar, a aportar. Es distinto a lo que teníamos", cuenta.