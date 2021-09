La selección española sub 19, con los deportivistas Barcia, Trilli y Noel en la convocatoria de Santi Denia, vuelve a enfrentarse a México esta mañana (11.30 horas) en Benidorm. El central y el lateral derecho ya se estrenaron el pasado viernes con el combinado nacional frente al equipo azteca, que cayó goleado en el estadio Olímpico Camilo Cano de la localidad alicantina de La Nucía (5-1). Barcia fue titular en ese partido, mientras que Trilli entró a falta de veinte minutos para el final. Noel, en cambio, no participó. El delantero de Silleda tiene hoy, por lo tanto, una nueva oportunidad para estrenarse con la selección sub 19 a las órdenes de Santi Denia.