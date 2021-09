Unos apenas son mayores de edad, a otro le ha llegado la oportunidad en la parte final de su carrera. Ian Mackay, Trilli y Noel se acercaron ayer por la tarde a Abegondo para incorporar sus fotos al mural que reconoce a todos los canteranos que han debutado con el primer equipo y que luce en la antesala de la salida al campo uno. Antes y después de colocar sus instantáneas en una composición de reconocimiento y también de motivación para los que vienen, fueron homenajeados por los jóvenes de la base que se encontraban en ese momento en la Ciudad Deportiva en una de las horas punta de más actividad.

Para Ian Mackay es la culminación de un sueño y para Trilli y Noel también, pero desde un prisma diferente. Debe ser solo el inicio de una larga trayectoria para ambos si se atiende a los deseos de la afición deportivista. El lateral ya renovó hace unas semanas hasta 2024 y, aunque el delantero tiene vinculación hasta 2023, los desvelos de la grada de Riazor pasan por rubricar con él una nueva y reforzar lo firmado para que guíe al Dépor en el regreso a lo más alto. "Yo lo que pienso es en jugar y nada más, pero todo va bien y encaminado. No puedo decir cuándo (firmaré), pero después de tantos años es lo que uno desea. Ya se verá si se tiene que dar", apuntó el ariete de Silleda en su primera comparecencia pública en la que, junto a Trilli, aprovechó también para posar con Xosé Antonio Touriñán en la constatación mediática del éxito que ha supuesto la campaña lanzada por el actor y cómico de Castedo. El eslogan Un dos Meus ya luce en las elásticas de ambos.

Noel está listo para lucirla este fin de semana en Calahorra, no ocurrirá lo mismo con Trilli, que afronta un periodo de baja de un mes justo cuando acababa de debutar, cuando le llamaba la selección española sub 19 y cuando parecía estar despejado el camino para asentarse en el primer equipo. "Fue un infortunio ir con selección y lesionarme. Me encuentro bien. Quiero volver cuanto antes al campo para ayudar al equipo", apunta el de Ortigueira sin querer perder tiempo.

Paciencia, en cambio, es la que debió tener Ian Mackay para estrenarse con el Dépor. Lo hizo en 2006 con 19 años en un Teresa Herrera ante el Milan y tuvo que esperar hasta 2021 para acercar en duelo oficial tras recorrer muchos vestuarios del fútbol español. "El fútbol da muchas vueltas, pasaban los años y no dábamos cogido el mismo camino (el Dépor y él). Se dio con 35 años. Cuando eres joven es todo bonito, pero hay que tener pies en el suelo porque no siempre se da la oportunidad en el equipo te gusta", razona. De ese estreno a convertirse ya en uno de los capitanes, junto a Álex. El meta coruñés recibe el nombramiento con honra, pero se supedita a la labor del pivote de la La Sagrada. "Es un orgullo, pero el principal es Álex. Hace un trabajo dentro y fuera... En el vestuario tiene respeto y galones, yo le ayudaré en lo que pueda. Me costó llegar y con mi experiencia puedo ayudar a los chavales, que estén lo más a gusto posible", comenta.

El debut fue mascullado de manera diferente por los dos jóvenes. Aún en edad juvenil, era inevitable que un hormigueo en el estómago se hiciese presente en ese duelo ante el Celta B, aunque sus prestaciones sobre el césped no decreciesen. "Al principio estaba nervioso, luego ya mejor porque pillé confianza poco a poco. Cumplí un sueño, es un orgullo defender esta camiseta. Ojalá siga siendo así. Al final, disfrutas porque llevas muchos años aquí y te quitas un peso de encima", asegura Trilli, mientras Noel se expresa en la misma línea. "Es un sueño cumplido, un premio. Me crié, llevo toda la vida aquí. Es un cúmulo de emociones", relata el delantero.