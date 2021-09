Borja Jiménez destacó el inicio de temporada del Deportivo después de lograr ayer la cuarta victoria consecutiva. Un pleno de triunfos que coloca a su equipo como líder destacado del grupo. “Es el inicio soñado”, admitió ayer el técnico blanquiazul. “Nadie es consciente de la dificultad de ganar, y más hacerlo cuatro veces seguidas. Y aún más, quizá, en esta categoría que en otras. Tenemos doce, nos quedan tres menos que la semana pasada para el objetivo. Ojalá durante la temporada tengamos la capacidad de ganar cuatro partidos seguidos de nuevo, porque será signo de que estamos haciendo muchas cosas bien. Se lo digo a los jugadores, es muy difícil lo que hemos conseguido, así que hay que alargarlo al máximo. Ahora tenemos que ir a Salamanca a enfrentarnos contra otro rival que no ha perdido todavía, en un campo de hierba sintética, donde la afición aprieta mucho. Es el próximo reto, solo podemos pensar semana a semana”, reflexionó.

Borja Jiménez no solo tuvo palabras de elogio hacia sus jugadores, sino que también destacó la importancia de la afición y el papel que jugará a lo largo de la temporada en los partidos en casa. Ayer, con el estadio al 60% de su aforo, Riazor recuperó parte de la esencia perdida durante la pandemia. “Solo puedo decir que termina el partido y me quedo cinco o seis minutos a verles, porque son increíbles. Cuando no estábamos tan finos, han ovacionado a Álex en una salida desde atrás. También han apretado al árbitro, y la verdad es que hemos manejado my bien los últimos minutos, en los que no ha ocurrido nada. No se les puede poner más nota. Es increíble sentir Riazor, cuando subo las escaleras es una sensación única. Que sigan animando, van a ser parte importantísima en nuestros partidos”, subrayó el entrenador deportivista.

El técnico también explicó la posición ayer de Diego Villares, sorprendente lateral derecho por delante de Alberto Benito. “Queríamos tener un jugador más con buen inicio de pelota y con pulmón por esa banda. No era un puesto nuevo para él, porque ya había jugado ahí algún momento de pretemporada y otras temporadas en el Fabril. Solo podemos felicitarle, porque ha jugado a un nivel muy alto, y estamos muy contentos con un Diego que tiene esas ganas de aportar. Hay que felicitarle porque ha hecho muy buen partido”, apuntó.

Borja Jiménez reconoció los apuros que pasaron sus jugadores en el primer tramo del partido y que por eso buscó modificar ciertas posiciones sobre el campo, como la de Álex Bergantiños. “A raíz de no estar tan cómodos, hemos metido un jugador más atrás como Álex. Hemos tenido menos continuidad en nuestro juego. Hemos hecho cosas, pero también hay que decir que nos enfrentamos a un gran equipo, que ha cambiado su forma de jugar y ha reestructurado a todo su equipo para enfrentarse a nosotros. Nosotros también hemos hecho cositas para revertir esta situación, y al final hemos ganado, que es lo que todos buscamos”, argumentó.

“Sabíamos que habría fases del partido en las que tendríamos que estar juntos, hacer esfuerzos defensivos. Estoy contento, otra vez la portería a cero y tuvimos situaciones en la segunda parte. Nadie es consciente de la dificultad que tiene ganar y hacerlo cuatro veces seguidas”, añadió en su análisis.