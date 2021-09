Héctor Hernández comienza a preparar la visita del domingo al Reina Sofía (12.00 horas), de hierba sintética, donde el Dépor ganó la pasada temporada gracias a un gol suyo. “Jugar en Riazor y jugar en el campo de Unionistas es muy diferente. Es una superficie totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Seguramente el campo tendrá que ver, no sé qué tanto por ciento, pero sí un tanto por ciento importante. Tenemos que ser un equipo camaleónico. No podemos poner excusas, nos tenemos que adaptar. Somos unos elegidos por estar aquí, por llevar esta camiseta, y vamos a salir mínimo a competir, y si podemos llevarnos los tres puntos, mejor. Sabemos de sobra que el campo no va a ayudar, pero nos adaptaremos para intentar ganar, que es lo que todos queremos”, afirmó esta mañana.

El lateral del Deportivo recuerda con cariño su golazo de la anterior visita al Reina Sofía. “Es verdad que el año pasado tuve la suerte de que con mi gol nos llevamos los tres puntos. Ojalá este año se vuelva a repetir lo de llevarnos los tres puntos. Cinco de cinco (victorias) sería una cifra muy buena. Todo lo que vayamos sumando y metiendo en la mochila será bueno. El campo no va a ser fácil, es una superficie distinta y Unionistas no lo va a poner nada fácil”, recalcó.

Héctor evitó profundizar sobre las diferencias entre esta temporada y la pasada, pero dejó claro que el actual vestuario sabe dónde está y es consciente de la dificultad extrema que conlleva el objetivo del ascenso. “Estuve aquí el año pasado y ese fue uno de los grandes errores del año pasado. Subí y lo expuse. En mi caso, no será así. Aquí nada es fácil y cualquiera te puede pintar la cara en cualquier campo. Sabiendo el escudo que llevamos, vamos a salir a competir. El escudo no gana partidos, pero el correr, el dejarte la piel, el esfuerzo y todo lo que implica competir, va a quedar constancia en el campo que va a ser así. Todos los compañeros son conscientes de la categoría en la que estamos y de las dificultades que vamos a tener en cada partido que juguemos”, añadió el lateral blanquiazul.