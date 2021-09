El Deportivo visitará el domingo el Reina Sofía de Salamanca obligado a adaptarse al césped artificial. Le tocará de nuevo mostrar la capacidad que ya tuvo ante Tudelano, Calahorra o Badajoz para emplear diferentes versiones.

“Que sea una circunstancia diferente no puede ser una excusa”, afirmó ayer Borja Granero. “Nosotros tenemos que competir en todos los campos y ante cualquier rival, eso es lo que estamos llevando a cabo. El año pasado ya dije lo que estoy diciendo este año, que sería una liga de adaptarse, que el equipo que se adaptara a más escenarios y a más circunstancias sacaría mejores resultados. Este año se está viendo”, añadió el defensa.

Granero debutó como titular el fin de semana pasado contra el Badajoz después de quedarse en el banquillo en las tres primeras jornadas. El central se mostró satisfecho por su actuación y subrayó la competencia que existe esta temporada en la plantilla para hacerse con un hueco en el once titular. “Me encontré bien. Era un partido difícil y el equipo se adaptó bien a un buen rival. Supo competir. Tal vez con menos brillantez, pero muy serio. Estoy contento por participar, porque la competencia es fuerte y eleva el nivel. En Salamanca será un partido intenso, de mucha disputa. Estuve viéndolos contra el Extremadura, que les salió un buen partido. Equipo de transiciones, que en su campo aprieta mucho con su gente... Será difícil”, reflexionó.

Granero también se refirió a su continuidad esta temporada, en entredicho durante algunos momentos del verano. “Se han dicho muchas cosas. No toda la información es de uso público, pero siempre reiteré la intención de quedarme. Siempre he estado a gusto y me he adaptado muy rápido. Ahí no hay debate. Al final el club está atravesando un periodo de cambios en muchas cosas y todos tenemos que entenderlo. Mi relación es buena y fuerte con el club, bastante profunda, y nos entendemos rápido. Son situaciones que uno no sabe gestionar muy bien hasta que no las tiene, pero el respeto y el cariño que nos tenemos hizo que todo fuera fácil”, manifestó.