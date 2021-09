Héctor Hernández recordó tras perder en el Reina Sofía que el camino en la Primera RFEF “es muy largo” y que, tarde o temprano, tenía que llegar un resultado negativo. “Es una derrota que a ninguno de nosotros gusta. Sabíamos que era un campo difícil en una superficie a la que no estábamos acostumbrados pero salimos bien al campo, nos pusimos por delante y con 0-1 tuvimos alguna que otra ocasión clara para meter el segundo pero no pudimos materializar. Ellos con el 1-1 se sintieron cómodos, nos metieron el 1-2 y tuvimos que remar en contra. No queda otra que seguir. Esto es muy largo. Sabíamos que algún día una derrota iba a llegar. Esto nos hace más fuertes como equipo. Estamos deseando que llegue el próximo partido cuanto antes para ir a por los tres puntos. Por suerte es en viernes, quedan menos días”, apuntó.

“El 1-1 a ellos les ha dado alas. Con el 0-1 estaban sometidos en su campo y nosotros nos sentíamos a gusto. A ellos el empate les ha dado alas y a nosotros nos tiró un poquito para atrás y rápido llegó el 2-1. El comienzo de temporada había sido inmejorable pero una derrota iba a llegar. Esta derrota nos va a hacer más fuertes. Estamos deseando que llegue el próximo para poder brindarle a la afición una nueva victoria. Tenemos que aprovechar toda nuestra gente. La afición es increíble. Los hemos sentido todo el partido”, agradeció a los seguidores que viajaron a Salamanca.