Ni Fabril ni Youth League. Noel López es a todos los efectos jugador del primer equipo del Dépor, según el planteamiento que ha hecho Borja Jiménez en el día del cierre de mercado y para estos primeros meses de competición. Su propio nivel y el hecho de que sea la única alternativa a Quiles y Miku hacen que todos los esfuerzos se deban enfocar a prestar sus servicios a los mayores, no a los equipos de la base. "El club y yo apostamos porque fuese jugador de la primera plantilla. Si no fuese así, hubiéramos traído a otro delantero, que muchos querían venir. Yo insistí porque fuese así. Si le preguntamos a él seguro que quería estar ayer en Polonia, mañana con nosotros y el domingo con el Fabril. No hay debate con eso. El riesgo de un contratiempo o de una lesión no debemos correrlo. Ese es mi pensamiento, aunque puede llegar el club y decir otra cosa, aunque, claro, si el fin de semana no tuviésemos entonces delantero, nos tiraríamos de los pelos. Si de aquí a noviembre solo ha jugado 45 minutos, pues hay que plantearse otras cosas, pero de momento... Le viene bien estar con nosotros", apostilla extendiéndose en sus argumentos.

Esa apuesta por el delantero de la cantera no significa que vaya a ser titular de inmediato ni que vaya a tener un papel central en partidos venideros. El técnico quiere dosificar su salto. "Todo lo que no gestionemos bien le hará dar pasos para atrás. Para él no es positivo asumir ya el nueve, aunque vaya a serlo muchos años de este equipo. Es un chico que en febrero no estaba en el disparadero y ha ido todo muy deprisa, por eso estamos nosotros. El que más apuesta por él soy yo. Nos puede dar, pero en determinados momentos, partidos o contextos, cuando el equipo esté bien y tenga espacio para correr. Vamos a ralentizar todo lo que le pasa porque son niños. Es jugador emergente y la gente debe ilusionarse, pero hay que ir con cuidado", concluye.

La delantera anda justa de efectivos por decisión propia y en el lateral derecho siguen los cambios, aunque el técnico lo relativiza. "Usamos diferentes opciones y hemos ganado tres partidos y hemos perdimos uno. No creo que tenga tanta influencia. Benito es un jugador con buen pie a nivel ofensivo, tenemos paciencia con él. Lleva 100 o 200 partidos en Segunda, no lo voy a descubrir yo. También podemos utilizar a Villares, Víctor, Lapeña...", razona un técnico que aún realizará una sesión más mañana en Riazor y que ha estado condicionado por un virus gástrico que ha afectado, en mayor o menor medida, a varios jugadores.

Borja Jiménez asegura que esta semana estuvieron trabajando para "darle solución" a partidos con las dificultades que presentan "los bloques bajos", tal y como ocurrió ante Unionistas, una derrota que ha relativizado tras revisarla en vídeo. "No hicimos ningún demérito diferente a ellos. La segunda parte tuvimos mucho dominio, aunque estuvimos escasos en profundidad. También jugamos en hierba artificial. Las sensaciones no son tan malas como podíamos pensar. Tampoco me preocupa, ojalá podamos dominar tanto en otros partidos fuera. Hay que afrontarlo con normalidad, ganar o perder no puede cambiar nuestra forma de trabajar porque sí que se puede complicar. Hay que ser lineal para que el jugador detecte que no pasa nada por ganar o perder. Tenemos ganas de volver a sentir Riazor", apunta de un estadio que por un día no podrá estar al 100%, algo que lamenta, pero no critica. "Para nosotros es una faena. Estoy deseando ver Riazor lleno. Cuando seamos el doble que ahora, no me lo puedo imaginar", asegura.