El Dépor Abanca visita esta tarde (19.30 horas) la ciudad deportiva Valle de las Cañas para enfrentarse al Pozuelo en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, que se resolverá a partido único. Para ese encuentro el técnico blanquiazul, Miguel Llorente, recupera a la portera María Sampalo, inédita por lesión en lo que va de temporada, pero no puede contar con Eva Dios, Andrea Sierra y Alba Merino. Las tres se quedaron en A Coruña por problemas físicos y, sobre el estado de Merino, el entrenador deportivista aún no sabe la gravedad de sus molestias en la rodilla. “Está un poco fastidiada, no sabemos mucho más”, indicó Llorente, que afronta el encuentro ante el Pozuelo con el objetivo claro de avanzar en el torneo del KO. “Queremos ganar sea como sea”, avanzó.

Sampalo ya había competido en pretemporada, pero todavía no ha debutado en partido oficial con la camiseta blanquiazul. Esta tarde podría tener su primera oportunidad en el campo madrileño, donde Miguel Llorente tiene previsto repartir los minutos para dosificar esfuerzos, sobre todo teniendo en cuenta que el Deportivo Abanca tendrá que disputar otro encuentro esta semana, el domingo en Abegondo (12.00 horas) contra el Zaragoza, correspondiente a la quinta jornada de Reto Iberdrola. “Le doy la importancia que tiene un torneo en el que participas —dijo Llorente sobre la Copa—. Los minutos posiblemente se repartan pero consideramos que todas las jugadoras son igual de importantes y puede jugar cualquiera”.

El Pozuelo compite en Primera Nacional, es decir, una categoría por debajo que el Deportivo Abanca, pero Llorente está convencido de que “será complicado” apear a las madrileñas. “Es un rival que no tiene nada que perder, que parte por su categoría como equipo menor, pero saldrá con su ilusión de pelear hasta el último minuto y a ver si puede pasar. Será complicado. No va a ser fácil”, recalcó.

El técnico hace una “valoración muy positiva” del empate liguero del pasado fin de semana en el campo de Osasuna, un rival que acabó rescatando un punto en el tiempo de descuento para prolongar su larga racha invicto. “Lleva todo 2021 sin perder. Haber ganado allí habría sido épico”, apuntó Miguel Llorente. El encuentro de esta tarde en la ciudad deportiva Valle de las Cañas podrá seguirse en directo a través del canal de youtube del Pozuelo.