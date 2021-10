Diego Aguirre negó ayer que el equipo esté atravesando un “bache” después de la derrota frente a Unionistas y el empate contra la SD Logroñés en Riazor. “No tenemos ningún bache. Ante Unionistas competimos muy bien y el otro día dominamos el partido. Al final es fútbol. Si seguimos en esta línea van a venir cosas bonitas”, aseguró.

El lateral deportivista indicó que la plantilla está tranquila a pesar de que las dos jornadas consecutivas sin ganar. “Estamos tranquilos, porque sabemos que estamos jugando bien. Tenemos nuestras ocasiones y no las supimos materializar y el Logroñés nos supo meter mano”, reflexionó. “Todos pesamos que esto iba a ser muy bonito, por cómo empezamos, pero en el fútbol de hoy cualquier equipo te puede pintar la cara. Hay que ser conscientes de que esto es Segunda B y que con el escudo no vamos a ganar. Si no estamos al máximo nivel no vamos a ganar”, añadió sobre la categoría.

Aguirre también se refirió a su rol dentro del equipo, por detrás de Héctor Hernández en el lateral izquierdo. “Para todo jugador, no estar de titular se lleva mal. Pero es una competición sana la que tengo con Héctor. Yo sigo trabajando día a día y espero contar para Borja lo antes posible y, si no puede ser, aportar desde el banquillo mi granito de arena”, admitió. Diego Aguirre se detuvo además en su posición preferida: “Me encuentro más cómodo atrás, pero soy un profesional. Si tengo que jugar de extremo, jugaré”.