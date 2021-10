El canterano Trilli, inédito desde el partido de la jornada inaugural frente al Celta B, es la novedad en la lista de convocados de 23 futbolistas que Borja Jiménez hizo pública ayer de cara al encuentro de esta tarde contra el Sanse. El lateral derecho recibió el alta médica de la lesión muscular por la que se ha perdido los últimos seis compromisos, si bien el técnico todavía no lo ve al 100% para poder ayudar al equipo sin que eso suponga un riesgo para el joven. “Tenemos que ir con cautela”, aconseja Jiménez.

El regreso de Trilli alivia la situación en una demarcación, la de lateral derecho, en la que siguen en la enfermería tanto Jorge Valín como Alberto Benito. También es baja el central Trigueros. Trilli vuelve a estar “disponible”, aunque el entrenador blanquiazul no tiene previsto darle minutos esta tarde, salvo que fuese estrictamente necesario. “Hoy [por ayer] ha terminado por primera vez la sesión con el grupo. El jueves lo hizo pero era una sesión más de descarga que otra cosa. Está en ese proceso de reincorporarse al grupo con total normalidad. Está en la convocatoria por si fuera obligatorio que tuviera que jugar pero tenemos que ir con cautela porque viene de seis semanas lesionado. Hay que tener paciencia no sea que, igual que la semana pasada tuvo molestias, le puedan aparecer. Está disponible, pero por si fuera obligatoria su presencia, si no, la idea es que no participe porque es demasiado pronto”, anunció Jiménez.