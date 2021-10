Adrián Lapeña se detuvo ayer en el ambiente que se vivió en Riazor, que por primera vez después de meses de restricciones recuperó el aforo completo para el partido ante la UD San Sebastián de los Reyes. “En Riazor jugamos con 13, se notan muchísimo los ánimos que nos dan. Durante todo el partido se les ve animando, se les ve en las caras la emoción y eso llega. Lo único que podemos hacer es devolverles el respeto que nos dan. Estamos dando buenas sensaciones y creo que se van contentos para casa”, reflexionó el defensa.

Lapeña rechazó que al vestuario se le hicieran largas las tres semanas consecutivas durante las que el Dépor no fue capaz de ganar. “Largas no se hacen porque nosotros no somos resultadistas. Estamos haciendo muy bien las cosas, pero la pelota no estaba entrando”, manifestó. El defensa subrayó que el juego del equipo estaba siendo bueno a pesar de los últimos tropiezos y destacó que deben seguir por esa “línea”. “Estamos haciendo muchas cosas bien y tenemos que seguir por esa línea porque es la idónea para conseguir los objetivos”, insistió el zaguero.

Lapeña también indicó que el equipo no sufrió en el tramo final del partido a pesar de que la ventaja en el marcador era mínima y que aprendieron de los errores ante la SD Logroñés, que empató en el último minuto. “No hubo esa sensación porque hemos aprendido de los errores del último partido. Con el mismo resultado no sufrimos tanto. Supimos defender con la pelota y sacar a sus delanteros fuera del área”, defendió.