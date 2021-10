José Emilio Amavisca (Laredo, 1971) es uno de los héroes del histórico triunfo del Deportivo en Old Trafford (2-3), una gesta de la que este lunes se cumplieron veinte años. “Fue una ilusión tremenda. Estábamos tuteando a los grandes de Europa, a los muy muy grandes”, recuerda orgulloso el exjugador de Real Madrid, Racing y Deportivo, entre otros clubes. Ahora es comentarista de Radio Nacional de España y dirige la Escuela Municipal de Fútbol de Santander, “intentando transmitir a los niños el cariño y la pasión que siempre sentí por este deporte”. “Nunca me he planteado ser entrenador. Lo que me gusta del fútbol es jugar y, a pesar de tener 50 años, todavía juego algún amistoso por ahí”.

¿Qué recuerdo guarda de aquella noche mágica en Manchester?

Fue una ilusión tremenda porque estábamos llevando al Dépor a unas cotas antes desconocidas. Si le decías a cualquier aficionado del Deportivo que ibas a ganar en Old Trafford, prácticamente nadie se lo creería. Éramos conscientes del gran equipo que teníamos.

Pero por encima está la Copa del Centenariazo al año siguiente.

Un título siempre manda. Además, yo no tenía ninguna Copa del Rey. Te quedas con los títulos. Los partidos son bonitos para recordar pero por lo que se te acaba recordando toda la vida es por los títulos.

Llegó a A Coruña desde Santander. Entonces era impensable un Racing-Dépor en el tercer escalón.

Por desgracia, sí, pero el fútbol ha cambiado en pocos años. Equipos que no se les veía en Primera hacía muchísimo tiempo o que no habían jugado nunca, ahora lo están haciendo, y otros clásicos de Primera están ahora en Primera RFEF o incluso en Segunda RFEF. Ahora manda cada vez más el dinero. Clubes que pasan por apuros económicos, como pueden ser el Racing o el Deportivo, se ven abocados a estas categorías. Es una pena, la verdad.

¿Sigue la actualidad del Dépor?

Claro. Es uno de los equipos de mi corazón. Estuve allí tres muy buenos años, tengo una hija coruñesa, ese equipo es imposible que se me olvide. Desde la distancia claro que lo sigo. El año pasado yo creo que quizá se equivocó un poquito en el perfil de jugadores que debía fichar, porque para intentar un ascenso a Segunda es muy difícil hacerlo con exjugadores de Primera, que ya tienen su edad y que difícilmente van a poner su cabeza a tono para un reto como ese y que se siguen considerando de Primera. En ese sentido se equivocó. Este año ha hecho un equipo de un perfil que creo que se puede asemejar más a lo que pienso yo para poder conseguir un ascenso tan difícil.

¿Cómo le gustaría que le recordara la afición del Deportivo?

Que fui un jugador honesto. Siempre que he estado en cualquier equipo he dado el 100%. Es lo mínimo que se puede pedir a un futbolista y me gustaría que me recordaran de esa manera, con cariño. No estuve demasiados años, no he sido una figura rutilante en la historia del Deportivo pero yo lo sigo recordando con muchísimo cariño.

¿Qué encuentro prevé el domingo en El Sardinero?

El Racing se está mostrando muy fuerte en casa. Va a ser un partido igualado. Son dos equipos que están en buen momento y seguramente se resolverá por poco, no por un marcador demasiado abultado.

Llama la atención la cantidad de jugadores que, como usted, pasaron por los dos clubes.

Sí, sí, hay una larga lista. Hay una tradición. Son dos equipos que se han llevado siempre bien y a mí me alegra. Son dos equipos que llevo dentro y ojalá este año pudieran los dos conseguir el ascenso.