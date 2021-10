Ni una sola victoria a domicilio llevaba el Racing de Santander hasta la galopada de Soko que dio lugar al gol de Cedric el pasado fin de semana en Badajoz (0-1). El camerunés arrancó con el balón cerca de su propia portería y, como una flecha, protagonizó una espectacular conducción de 70 metros deshaciéndose de todos los rivales que trataron de frenarlo, hasta cuatro. Nadie fue capaz de pararlo y acabó asistiendo a su compañero, que batió a Limones para estrenar en el Nuevo Vivero el casillero de triunfos a domicilio del equipo cántabro. Soko vive un momento especialmente dulce y mañana será una de las principales amenazas para el Deportivo por su gran desequilibrio y rapidez partiendo desde la banda derecha. En ese carril se emparejará con otro futbolista en un gran estado de forma, el lateral blanquiazul Héctor, también veloz y muy profundo. Un auténtico choque entre dos trenes que mantendrán uno de los duelos individuales más determinantes del encuentro.

A ese emparejamiento se refirió ayer el técnico del Racing, Guillermo Fernández Romo, que aprovechó para elogiar al vallisoletano. “Es un equipo con buenos laterales, sobre todo por la izquierda, con mucha profundidad con Héctor”, apuntó. Su homólogo del Badajoz, Óscar Cano, matizó su dibujo habitual la pasada jornada para tratar de protegerse de las embestidas de Soko por la banda derecha y Fernández Romo intuye que esta semana Borja Jiménez también “hará algo” especial con el objetivo de que el camerunés no se sienta cómodo. “Ellos van a hacer algo, no sé el qué, pero van a hacer algo, porque aparte su entrenador Borja [Jiménez] y Álex [Martínez], su cuerpo técnico, son intervencionistas y tienen capacidad de respetar, de valorar y de ver dónde van a querer encontrar alguna potencialidad más. Algo sé que va a pasar. Puede ser esa circunstancia”, señaló sobre la posibilidad de que Héctor no suba tanto al ataque como de costumbre.

En cualquier caso, el entrenador del conjunto cántabro quiere que afloren todas sus individualidades, no solo la de Soko. “Tenemos que ser capaces de encontrar nuestras armas. Si no, no vas a poder ganar. Si puede ser con Patrick [Soko], perfecto, si puede ser con Cedric, también, o con cualquier otro de nuestros atacantes. Sabemos que son difíciles de marcar. Si somos capaces de encontrarles tiempo y espacio, generan situaciones peligrosas. Quizá tenemos que llevar más el partido ahí, a hablarlo de una manera un poquito más general, no tan particular. Puede pasar que eso pueda darse”, apuntó sobre la trascendencia del duelo entre Cedric y Héctor, al tiempo que manifestó su deseo de “intentar generar algo más general, más global, no tan específico, porque no sé cómo nos pueden responder ellos”.

A punto de cumplir 24 años, Serge Patrick Njoh Soko destaca en el Racing, donde cumple su segunda temporada. Empezó a jugar al fútbol en el Unión Douala de su localidad natal y pronto hizo las maletas para iniciar una aventura americana que le llevó primero a la República Dominicana (Cibao) y luego a México (Atlas, Atlante y Mineros Zacatecas). Y de ahí a Santander con la esperanza de triunfar en Europa. Acaba contrato en junio del año que viene y está llamando la atención de muchos clubes, pero enfoca solo hacia el presente y lo más inmediato, en este caso la visita del Dépor.