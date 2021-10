Borja Jiménez lamentó especialmente la oportunidad desperdiciada por William de Camargo en la primera mitad del partido contra el Racing. Fue de las que “cambian los partidos”. “Hemos tenido una situación clarísima de gol y teníamos que haber marcado”, subrayó el entrenador del Deportivo. “Esas situaciones cambian los partidos. Tenemos mucho tiempo para decidir y no lo hemos hecho”, añadió.

Borja, sin embargo, quitó hierro al error de William y al hecho de que el Deportivo se quedara por primera vez sin marcar después de nueve jornadas. “Es anecdótico. Habrá más partidos en los que no veamos puerta. Hay que valorar el trabajo del rival a nivel defensivo, en bloque intermedio bajo con pocos espacios. La primera parte con la variación con meter a Quiles como un centrocampista más lo encontramos alguna vez, por eso lo cambiamos en la segunda parte. Hemos tenido una situación clarísima y esas con las que hay que meter. William nos da muchas más cosas y trabajamos con él”, manifestó

Borja subrayó que quisieron “llevar el peso del partido” ante un rival exigente y se mostró algo decepcionado por el empate final. “Hemos querido llevar el peso del partido y lo hemos conseguido en casi todas las fases, salvo en el inicio de la segunda parte donde hemos estado más incómodos”, analizó el técnico blanquiazul. “Ha sido un partido bastante cerrado en cuanto a situaciones, nos faltó profundidad por fuera. Lo achaco un poco más a querer hacer daño los jugadores de última línea, pero no hemos estado como en los últimos días. Sacamos un punto que no nos deja contentos del todo, porque siempre que jugamos queremos ganar, pero hay que valorarlo como positivo”, reflexionó.

El técnico blanquiazul destacó que buscaron la victoria desde la propuesta ofensiva en la que creen, opuesta a la del Racing, más conservadora. “Estoy satisfecho porque el equipo ha tenido la valentía de venir a uno de los grandes campos y dominar. Son maneras diferentes pero igual de respetables. Cada uno marca el camino para conseguir el objetivo. Desde el día de Irún, que no nos dio el resultado por lo que hicimos, hemos buscado siempre lo mismo. Esa es nuestra forma de entender el fútbol y no vamos a renunciar a ello. Pase lo que pase. Entrenamos durante la semana para poder venir a cualquier campo y tratar de dominar, someter al rival. Cuando tienes la pelota, el equipo rival ofrece menos y los tienes más controlados”, apuntó.

El entrenador deportivista reconoció que el empate le dejó insatisfecho a pesar de que buena imagen mostrada una vez más. “Esa es mi forma de ser, estoy jodido por no ganar, siempre quiero ganar. No ganar me hace estar internamente fastidiado. Pero si hago una valoración del partido fuera de casa, ante un rival que estará arriba con nosotros, durante la semana puedo ver lo positivo. No ganar me genera insatisfacción”, insistió.

Borja Jiménez también se detuvo en el ambiente que rodeó al partido y a los cientos de deportivistas desplazados hasta Santander. “Es una noticia fantástica, el ambiente que hemos vivido aquí ha sido muy bueno por las dos aficiones. Desde que hemos cogido el bus hasta aquí, vimos a mucha gente del Dépor animando. Y la vida es poder disfrutar de estas cosas. Que la afición nos acompañe es fundamental”, razonó el técnico.