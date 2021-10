El deportivista Hugo Novoa (Bertamiráns, 2003), coetáneo de la generación de Noel y Trilli, debutó ayer por la tarde con el Red Bull Leipzig en la Bundesliga y lo hizo con gol. A los tres minutos de saltar al campo y cuando el partido casi llegaba a su fin, el internacional sub 19 logró el 4-1 definitivo ante el Greuther Fuerth a pase de Dominik Szoboszlai. Novoa dejó Abegondo en el verano de 2019 y firmó un contrato con el conjunto alemán para las siguientes tres temporadas con opción a una cuarta, pero esa vinculación fue mejorada el pasado verano al entrar de lleno en la dinámica del primer equipo. Empezó su andadura en el sub 17 del club, ha sido un habitual de los partidos del sub 19 y ha rozado el estreno con el equipo mayor desde hace meses, ya que incluso fue convocado para la fase final de la Champions 2020 en Lisboa en la que su equipo acabó eliminando al Atlético de Madrid. Para el compañero de Angeliño, llegó hoy el debut. Es Novoa una de las joyas que no pudo retener el Dépor de su generación dorada, la campeona de España juvenil de Marbella, junto a Alberto Fernández Carreras, que despunta en el sub 23 del Manchester United tras pasar por la cantera del Madrid.

El gol de Hugo Novoa le permite entrar, además, en la historia de su equipo, ya que se ha convertido en el goleador más joven del Red Bull en toda su andadura en la Bundesliga. Con 18 años, 8 meses y 29 días, releva en este honor a Joshua Kimmich, uno de los referentes ahora mismo del Bayern Munich.