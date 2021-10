La deslumbrante pretemporada de Trilli y su no menos ilusionante puesta de largo en el partido inaugural del campeonato frente al Celta B se vieron interrumpidas de golpe por una lesión mientras se encontraba concentrado con la selección sub 19. Más de un mes de baja después, el canterano ha regresado a las convocatorias, pero todavía no ha tenido minutos.

La precaución rodea la vuelta del canterano después de varias semanas parado y por eso dosifica los entrenamientos con el grupo de acuerdo a los servicios médicos del club. La sesión de ayer, la primera de la semana, fue especialmente larga, y el canterano ya no participó en el último tramo de partidillos en campo reducido.

La máxima es evitar riesgos después de la precaria situación que se vivió durante las últimas semanas en el lateral derecho. A la baja de Trilli se sumó la de Valín, también recién incorporado a las tareas con el grupo después de pasar por el quirófano el pasado verano, y los problemas de Alberto Benito.

El defensa procedente del Albacete vivió una pretemporada accidentada y después una serie de molestias le impidieron hacerse un hueco en las alineaciones en ausencia de Trilli. Ayer se incorporó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y podría estar en disposición de regresar a una convocatoria.

Borja Jiménez pasaría así de no tener ningún lateral derecho disponible a contar con tres para recibir el sábado en Riazor al Zamora. El entrenador deportivista estaría prácticamente obligado a descartar a alguno después de que Víctor García se haya afianzado en la posición. Lo que parecía una solución improvisada se ha convertido en un recurso de garantías y lo más probable es que el extremo se mantenga en el puesto por delante de Trilli una jornada más, hasta que la seguridad con el canterano sea máxima.

Poco a poco, Borja Jiménez ha ido recuperando jugadores y ya casi tiene a su disposición a toda la plantilla. El único que se mantiene al margen es Pablo Trigueros, que ayer se ejercitó en solitario en la ciudad deportiva de Abegondo. El central permanece fuera de las convocatorias desde el partido contra Unionistas debido a una lesión muscular y tiene complicado llegar en condiciones al encuentro del sábado contra el Zamora en Riazor.

El técnico deberá decidir principalmente a qué jugadores incluirá en la lista para el lateral derecho esta jornada.