El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, le pondría al equipo un "notable alto" en este arranque de la temporada. "Si lo comparo con otros años, a lo mejor la nota sería sobresaliente, pero mi autoexigencia me permite darles un notable alto. Ponerse el escudo del Dépor no es sencillo y creo que el equipo se ha comportado muy bien", aseguró el técnico antes de recibir mañana al Zamora en Riazor (17.00 horas).

Borja aseguró que el equipo "ha hecho muchas cosas bien" hasta ahora, pero puntualizó que el proceso para construir un grupo es largo y los frutos no se ven hasta pasados varios meses. "Construir un equipo es muy difícil, para mí se tarda mucho en hacer. Hablo de un bagaje de seis u ocho meses para ver cómo se comporta y en el fútbol ese tiempo no lo vas a tener", reflexionó. "El hacer un equipo es un proceso larguísimo, no será en noviembre ni en diciembre, será en marzo cuando se va a jugar todo", añadió sobre el proceso en el que está inmerso el equipo.

El técnico se detuvo también en la situación de Trilli, que mañana no estará disponible contra el Zamora. El canterano se ha resentido de la lesión muscular que sufrió hace más de un mes y está semana no se ha entrenado con regularidad. "Esta semana tuvo peores sensaciones y no pudo entrenar", destacó Borja Jiménez. A la lista regresa Alberto Benito y también estará Jorge Valín, que ha sido citado por primera vez esta temporada después de la operación a la que se sometió durante el verano. Borja había dejado un poco en el aire su vuelta por unas molestias, pero el canterano finalmente se estrenará en una convocatoria para recibir al Zamora mañana en Riazor.