El Deportivo ha transitado ya un cuarto del campeonato, lo suficiente como para poder extraer algunas conclusiones sobre su rendimiento. En caso de tener que ponerle nota, su técnico considera que podría alcanzar el “notable alto”. “Si fuera profesor, en las notas reconocería el esfuerzo del alumno. Creo que el Dépor ha hecho muchas cosas bien”, reflexionó ayer Borja Jiménez antes de recibir esta tarde al Zamora en Riazor (17.00 horas).

Para el sobresaliente no alcanza, aunque podría si se comparan los resultados de esta temporada con los de las anteriores, sugirió el entrenador blanquiazul. Su “autoexigencia”, sin embargo le impide ponerse la nota máxima. “Si lo comparas con otros años, la nota sería sobresaliente, pero mi nivel de autoexigencia me permite darles un notable alto porque ponerte este escudo no es tan sencillo como parece. Con toda esa mochila que tenemos, que cuando salimos al campo nos la quitan nuestros aficionados, creo que el equipo se ha comportado muy bien”, razonó.

Borja considera que el Deportivo todavía sigue en proceso de construcción y tardará en llegar a su mejor versión. Él se daría por satisfecho si llega a marzo en su pico de juego. “Creo que construir un equipo es muy difícil. Ni ganando todas las jornadas en octubre tienes el equipo hecho, ni lo vas a conseguir en noviembre o diciembre. Los equipos tardan tiempo en hacerse”, advirtió el técnico. “Cinco, seis, siete meses hacen falta para que veas cómo se comporta un equipo. Y en el fútbol no hay ese tiempo. Esto no es una excusa ni mucho menos. Pero para ver a un equipo completo, que sabe perfectamente a lo que juega, necesita tiempo para que se conozca. Es un proceso largo y por eso siempre hablo de marzo, que es cuando se juegan las cosas y cuando se verá un equipo más hecho. Soy muy crítico con el equipo y con lo que hago. A nivel defensivo estamos a buen nivel, pero eso no quiere decir que no haya cosas que hayas hecho mal. A lo mejor son acciones que no tienen influencia en el partido, pero para nosotros está mal defendida igualmente. Entonces cogemos y el lunes insistimos. Estoy contento porque hasta ahora la sensación es de equipo reconocible”, manifestó sobre el rendimiento logrado hasta la fecha.

Borja Jiménez se detuvo en el rival de esta tarde, al que definió más por su temporada pasada que por su irregular comienzo este curso. “Es un buen equipo que el año pasado hizo play off. Viene manteniendo la base de jugadores de años anteriores y conozco al entrenador, y es de los buenos”, destacó. “No podemos pensar que viene el Zamora de la zona baja, pensamos que viene el que el año pasado quedó por delante del Deportivo e hizo play off. Esa la realidad de un club bien estructurado y que funciona fantásticamente bien. Será de los equipos que no va a pasar problemas a lo largo del año. Es una categoría igualada y cuando pierdes dos estás abajo, pero si ganas dos estás arriba. Tienen toda la base para hacer un buen año”, añadió.

Este primer tramo de la temporada también permite examinar la participación de cada jugador. Sin demasiada se ha quedado Juan Carlos Menudo, uno de los fichajes importantes de este verano. “Supongo que como todos los jugadores que no juegan, estará regular. Todo el que no participa, no está cómodo. Porque cuando firmas en un sitio es para jugar siempre o casi siempre”, expuso Borja. “Todos quieren jugar y cuando no lo haces, ese rol no es fácil de aceptar. Pero está entrenando bien, en el día a día no tengo ninguna queja de él y tendrá su momento, tendrá su oportunidad”, aseguró el técnico deportivista sobre el papel de Menudo a lo largo de la temporada.