Jorge Valín se estrenó ayer en una convocatoria esta temporada después de los problemas que ha tenido que superar en este arranque de temporada. El lateral fue intervenido en verano de la cadera y más recientemente padeció unos problemas musculares que retrasaron su reaparición. A la lista para el partido de esta tarde frente al Zamora (17.00 horas) también vuelve Alberto Benito, ausente en los compromisos más recientes.

El que no estará es Trilli, que no termina de dejar atrás la lesión que sufrió con la selección española sub 19 hace ya más de un mes. El canterano, que había entrado en las anteriores dos convocatorias, no estará disponible para recibir al Zamora esta tarde. “No hay nada específico, que tenga buenas sensaciones. Esta semana tuvo peores sensaciones y no pudo entrenar. Es un chico muy joven. No hay ningún plan, el día a día. Lo que hoy parece negro mañana puede ser blanco. Que entrene bien y que no tenga dolores”, resumió ayer Borja Jiménez sobre la situación del juvenil. Trilli había trabajado con normalidad las semanas anteriores, pero estos días no participó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

El técnico deportivista ve aliviados así los problemas que ha experimentado en el lateral derecho durante los últimos partidos. Ahora cuenta con Valín y Alberto Benito, además de Víctor García, que se ha asentado en esa posición. Además de Trilli, la ausencia para recibir al Zamora esta tarde es el central Pablo Trigueros.