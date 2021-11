El Deportivo ha consumido un cuarto del campeonato instalado en la cabeza del nutrido pelotón de equipos que encabezan la clasificación después de diez jornadas. Al conjunto de Borja Jiménez le toca compartir el liderato con Unionistas, UD Logroñés y Racing a la espera de que se resuelva la posible alineación indebida del conjunto salmantino frente al DUX Madrid, pero con la sensación de que sus méritos no se han visto reflejados del todo en la clasificación. El botín de puntos quizá se quede corto para lo que ha mostrado el Dépor en este primer tramo del campeonato, en el que se ha distinguido como un equipo reconocible y en el que sobre el césped trasluce el proyecto que se ha intentado construir.

Adaptado a la categoría. El club buscó conformar una plantilla que no necesitase una aclimatación a la competición heredera de la Segunda División B. Buena parte del vestuario tenía experiencia en el tercer escalón del fútbol nacional y eso se tradujo en buenos resultados en campos que el curso pasado representaron un suplicio para el Deportivo. El equipo ganó en Tudela y Calahorra y firmó un arranque convincente que asentó el nuevo proyecto.

Fortaleza en los momentos de duda. A esas inicio inmaculado con cuatro victorias consecutivas le siguió un bache que el Dépor consiguió remontar insistiendo en los rasgos que Borja ha buscado implantar en su juego. Las derrotas ante Unionistas y Real Unión y el empate en Riazor contra la SD Logroñés empañaron la trayectoria del equipo hasta ese momento, pero conservó sus virtudes para volver a los buenos resultados con argumentos.

Un estilo reconocible. El Deportivo ha buscado implantar un juego que le permita ser dominador, aunque también ha sabido adaptarse a las circunstancias que se le presentaban en los diferentes campos y rivales. Contra el Celta B en el estreno apostó más por las transiciones y los balones verticales frente un equipo con la defensa muy adelantada, mientras que fue más práctico en Tudela y Calahorra. Dominó con el balón al Badajoz y se volcó con descaro frente al Real Unión cuando se vio por debajo en el marcador por un error propio. También quiso mandar contra la SD Logroñés, en el campo del Racing, el otro gran aspirante del grupo, y el sábado pasado contra el Zamora. La línea trazada desde el banquillo es clara y en cada partido puede verse a un Deportivo con las ideas claras y sin titubeos, salvo los provocados por los errores que le han lastrado en algunos de sus partidos hasta la fecha.

Lagunas y un bloque definido. El Deportivo arrancó con una espectacular eficacia goleadora, pero con el paso de los partidos se ha ido diluyendo. Los delanteros buscan secundarios que asuman parte de su responsabilidad mientras Borja Jiménez confía en un bloque definido de jugadores que copan las alineaciones en este primer cuarto de competición.

La plantilla empieza a preparar la visita a la UD Logroñés con la duda de Trilli

El Deportivo regresará esta mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar la visita a la UD Logroñés del domingo (17.00 horas) pendiente del estado de Trilli. El canterano se cayó de la convocatoria para el partido contra el Zamora debido a los problemas y no acaba de dejar atrás la lesión muscular que sufrió hace más de un mes cuando se encontraba concentrado con la selección sub 19. La semana pasada volvió a notar molestias y no pudo participar con normalidad en los entrenamientos junto al resto de la plantilla, por lo que se quedó fuera de la lista para recibir al Zamora en Riazor. El entrenador deportivista, Borja Jiménez, también estará pendiente durante esta semana de la evolución de Pablo Trigueros, que todavía no ha podido ejercitarse con el grupo desde que se lesionara en el partido frente a Unionistas. El central sigue al margen y trabajando en solitario, por lo que es duda también para el partido del domingo en Logroño. A esa lista se ha sumado Jorge Valín, con unas molestias en el aductor después de estrenarse en una convocatoria esta temporada en el compromiso ante el Zamora.