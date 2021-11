Es el único de los citados en los últimos tiempos que no debutó con el primer equipo, pero es Dani Barcia también el que mantiene la confianza del seleccionador sub 19 de España, de Santi Denia. El central, en la dinámica del Fabril y uno de los campeones juveniles de Marbella, es único convocado de Abegondo para el minitorneo de clasificación ante Luxemburgo, Azerbaiyán y Bélgica que se va a disputar la próxima semana como paso previo al Europeo de la categoría que se jugará el próximo verano.

Una de las grandes novedades de la lista es que se cae el blanquiazul Noel López tras estar en la última y ser titular uno de los dos últimos encuentros amistosos ante Israel. De esta manera, el delantero no se perderá el duelo del próximo domingo 14 de noviembre en Riazor a las 12.00 horas ante el Extremadura, un encuentro amenazado por la huelga de club azulgrana tras los meses de impagos a sus jugadores. Trilli, con problemas físicos, tampoco ha entrado en la lista y entre los exdeportivistas hay cara y cruz. Hugo Novoa (Red Bull Leipizig) sí está en la relación y Álvaro Fernández (Manchester United), no. Barcia no estará a las órdenes de Óscar Gilsanz para la visita del Fabril al Alondras.